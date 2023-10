Gemeente sluit weer deel binnenstad af voor automobilisten vanwege drukte

De verkeersregelaars staan onder meer op de Valkenburgerstraat en het Mr. Visserplein, waar ze pylonen hebben neergezet om te voorkomen dat verkeer afslaat richting de Jodenbreestraat. Automobilisten die tegen de verkeersregelaars vertellen dat ze in het gebied wonen of werken worden wel doorgelaten. Ook op de Halvemaansbrug, richting de Kloveniersbrugwal, staan pionnen.

De maatregel lijkt verkeer niet af te schrikken om alsnog de binnenstad in te rijden, maar dan via de Blauwbrug. Op de Amstel, het Rokin en Damrak staat (zoals vaker) een flinke file. Dat komt deels door het stoplicht op de Dam, dat maximaal één of twee auto's doorlaat voordat het weer op rood springt.

Van der Horst schreef in maart in een brief al dat het 'definitief terugdringen van de automobiliteit dat geen bestemming heeft in het gebied rondom de Stadshartroute' haar bedoeling is. Ze noemde een aantal maatregelen, waaronder het weigeren van automobilisten in het stadshart. Ze schreef toen dat zelfs de Blauwbrug , die vandaag dus nog open was, later dit jaar gesloten kan worden voor niet-bestemmingsverkeer.

Al jaren klachten over Bijenkorffile

De file op de Amstel, het Rokin en het Damrak is geen nieuw fenomeen. Er wordt al jaren over geklaagd. Het is een van de weinige overgebleven routes om het centrum in te rijden en wie er eenmaal in staat kan eigenlijk niet meer afslaan, maar moet doorrijden tot na het Centraal Station richting de IJtunnel, Kattenburgerstraat, of Valkenburgerstraat.

Omdat een deel van de automobilisten in de Bijenkorfgarage parkeert, staat de file bekend als Bijenkorffile. Hoe groot het deel van de automobilisten is dat daadwerkelijk daar parkeert is niet duidelijk. GroenLinks omschrijft de parkeergarage als een 'automagneet' die zelfs zou moeten verdwijnen. Andere partijen, zoals JA21, denken daar anders over.

Wethouder Van der Horst omschrijft de Bijenkorffile inmiddels als de 'stadshartfile'. Ze schreef in maart dat bewonersverenigingen, ondernemersverenigingen, de Bijenkorf en Q-Park het er allemaal over eens zijn dat de file 'de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de binnenstad niet ten goede komt en dat gezamenlijke inspanningen essentieel zijn'. Ook zij schrijft dat er verschillen van inzicht zijn over de oorzaak van de file. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.