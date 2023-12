Podcast Het Komt Vastgoed: nog altijd veel discriminatie op de huurwoningmarkt

Stel je voor, je bent op zoek naar een woning in de stad en reageert actief, maar je wordt nooit uitgenodigd om te komen bezichtigen. Of het was na de bezichtiging ‘toch geen match.’ Keer op keer weer. Waar kan dat aan liggen? En zou dit ook persoonlijk kunnen zijn? In deze podcast hoor je verhalen over discriminatie op de woningmarkt, een probleem wat de woningnood sterk beïnvloed. Je hoort onder meer Andrew Brit, hij werkte mee aan een groot onderzoek over discriminatie op de woningmarkt.

Een kamer of woning vinden in de stad vinden is een zware opgave. Deze wooncrisis lijkt steeds extremere vormen aan te nemen en treft vele woningzoekenden, maar uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond toch harder getroffen worden en minder kans maken op een particuliere huurwoning. Ook op basis van opleidingsniveau wordt er onderscheid gemaakt, zoals onlangs gebeurde bij studentengebouw ACTA. in Slotervaart. Een student kreeg geen woning omdat hij MBO deed. Mystery calling Het onderzoek dat recentelijk is gedaan naar discriminatie op de woningmarkt - de Landelijke monitor discriminatie op de woningmarkt 2023 – concludeert dat 1 op de 3 verhuurmakelaars bereid te discrimineren op basis van iemands naam of achtergrond. Er is dus weinig veranderd, in 2020 schreven we dit artikel met ongeveer dezelfde cijfers. Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van ‘mystery calling’. Een onderzoeker doet zich voor als iemand die zijn koopwoning wil gaan verhuren. Hiervoor neemt hij een verhuurbemiddelaar in de armen om hem te begeleiden bij dat proces. Maar, de woningeigenaar heeft een belangrijk verzoek: hij wil alleen maar witte Nederlanders in zijn woning.

Quote "Als ik jou twee Polen geef met twee gouden tanden, dan weet je dat morgen je woning gesloopt is" Quote van verhuurbemiddelaar in onderzoek

AT5 / Luuk Koenen

De onderzoekers hebben verschillende verhuurmakelaars gebeld met dit discriminerende verzoek en gekeken hoe vaak verhuurbemiddelaars hier ‘ja’ op zeiden. En dat bleek in 30 procent van de gevallen zo te zijn. We spraken hierover met Andre Brit, hoofd onderzoek van de Landelijke Monitor. "Ik vind het schokkend om te zien hoe gemakkelijk sommige verhuurmakelaars meegaan in een discriminerend verzoek. Daar schrik je van als er zo gereageerd wordt op die vraag. Als de onderzoeker zegt: ‘Ik wil zeker weten dat mijn woning niet verhuurd wordt aan Marokkanen, Turken of Polen’ en dat de verhuurbemiddelaar dan zegt: ‘Natuurlijk niet'." Stereotypen Daarbij is het stereotype beeld volgens Brit stuitend. Over verschillende groepen zag hij nare opmerkingen langskomen, voornamelijk over expats, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond of Polen. Zo stond er in het onderzoek ook een quote van een verhuurbemiddelaar: "Als ik jou twee Polen geef op het platteland met twee gouden tanden, bier te zuipen, dan weet je dat morgen je woning gesloopt is." "Verschrikkelijk", zegt Brit.

AT5 / Luuk Koenen

Vooroordelen Volgens Brit heeft elk mens zijn vooroordelen, gebaseerd op vervelende momenten met bepaalde mensen. Maar om dit idee op een hele groep te projecteren is niet juist: "Iedereen moet evenveel kans maken om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je heet of op wie je verliefd bent. Individuen wordt nu een kans ontzegd vanwege voordelen en dat hoort niet." Brit bepleit dat het belangrijk is om gesprekken met mensen aan te gaan, om juist deze vooroordelen weg te nemen. "Maar wees je bewust van anti-discriminatiebureaus en dat je daar een melding kan doen bij een vermoeden van discriminatie", vertelt de onderzoeker. Daaraan voegt hij toe dat de gemeente verplicht is om hierop toe te zien. "Iedereen heeft recht op dezelfde kansen."

Dit artikel is een afstudeeropdracht van zes studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht. In opdracht van AT5 doken Claire Hartzuiker, Roza Schopman, Megan Voorbaak, Tess Marteijn, Maud Warnier en Tamar Terpstra in het thema woningnood in Amsterdam.