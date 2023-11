Halsema: "Emoties rond conflict Israël-Hamas begrijpelijk, maar onderscheid belangrijk tussen hier en daar"

Gisteren werd bekend dat het aantal incidenten tegen Joden met 800 procent is toegenomen sinds het oplaaien van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. Halsema, die gisteren op Instagram zich al over de cijfers uitsprak, haalt de stijging nog een keer aan in gesprek met AT5. "Wij krijgen al paar weken signalen van Joodse Amsterdammers dat zij zich bedreigd voelen in het dagelijks leven, dat de kinderen op hun scholen worden gepest door anderen en dat de gemeenschap geen keppeltje meer durft te dragen in het openbaar. Verbazing daarover is er niet, maar de stijging is de afgelopen tijd is zo zwaar dat het behoorlijk schokkend is."

'Verdriet aan alle kanten'

Halsema, die gisteren met een groep Amsterdamse jongeren een bezoek bracht aan het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, ziet dat er 'gruwelijke internationale polarisatie' is op het moment. "Er is in het conflict verdriet aan alle kanten. Onder de Israëlische bevolking na de aanval van Hamas, die herinneringen en angst opriep, en door de vele gegijzelden."

"Aan de andere kant zie je heel veel mensen, ook hier in de stad, naar het lot kijken van de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever", gaat de burgemeester verder. "Hoeveel mensen daar vermoord worden, waaronder kinderen." Halsema noemt de emoties die daarbij komen kijken 'heel begrijpelijk op zichzelf', maar haalt wel aan dat het conflict wordt verward met de Joodse Amsterdammers. "Het is voor een stad van belang dat je een onderscheid blijft maken tussen wat daar gebeurt, hoe gruwelijk het ook is, en hoe wij met elkaar leven in Amsterdam."

Auschwitz

Halsema was in het concentratie- en vernietigingskamp om het bewustzijn over de Holocaust en antisemitisme, onder met name jongeren, te verhogen. In Auschwitz zag de burgemeester wat de uitkomst is van antisemitisme. "Dit is het symbool van het kwaad, de systematische vernietiging van Joden op een industriële schaal. Het is moeilijk als je hier bent om wat er nu speelt en de geschiedenis los van elkaar te zien."