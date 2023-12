Experimenteren met paaltjes en knips, doen of niet? "Soms moet je mensen boos maken"

Vrachtwagens, bezorgauto's, taxi's en dan ook nog privéverkeer. Er rijden veel auto's door de binnenstad van Amsterdam die je het bloed onder nagels vandaan kunnen halen. Daarom wil de gemeente de stad steeds meer autoluw te maken. Hoewel een meerderheid van de Amsterdammers daar ook voor is, leek het bij pilots als de knip in de Weesperstraat en het palenplan op de grachten wel of iedereen tegen was. Is het plan nu mislukt, of juist niet?

De knip en het palenplan Om auto's steeds meer uit het centrum te weren is de gemeente dit jaar gaan experimenteren met wegafsluitingen en omleidingen. Zo was er in het voorjaar de knip in de Weesperstraat en recenter het palenplan op de westelijke grachtengordel. Beide plannen konden op veel kritische reacties van weggebruikers rekenen. Veel bewoners en verkeersgebruikers hadden last van files en langere reistijd. Daniël Salomons is net afgestudeerd planoloog en deed voor zijn studie onderzoek naar zogenoemde 'verkeerstaboes'. Hij is niet verrast door de negatieve reacties: "Er is altijd een groep die gaat klagen. Sterker nog, ik denk dat de wethouder daar rekening mee heeft gehouden." Volgens Salomons zijn experimenten als de knip en het palenplan nodig om de pijnpunten van de maatregelen te ontdekken en om het draagvlak te testen.

AT5

Quote "Als er niemand klaagt, ben je waarschijnlijk te laat met je maatregel. Je moet de boosheid opzoeken" Daniël Salomons - planoloog

"Als er niemand klaagt wanneer je een verkeersbeperkende maatregel invoert, dan ben je waarschijnlijk al veel te laat met die maatregel. Je moet de boosheid dus juist een beetje opzoeken", vindt Salomons. De problemen met de nood- en hulpdiensten bij bijvoorbeeld het palenplan, waren volgens hem groter dan de vele boze weggebruikers die, onder andere voor de microfoon van AT5, hun kritiek uitgebreid ventileerden. ''Het palenplan had zes tot twaalf maanden moeten duren. Uiteindelijk hebben ze er twee weken gestaan." Nadat bleek dat de paaltjes teveel hinder veroorzaakten voor ambulances, brandweer en politie, werd het plan opgeschort. Als de gemeente verder wil met experimenteren zou dat volgens Salomons in veel beter overleg met de nood- en hulpdiensten moeten gaan. "Je moet op zoek naar een middel dat hen niet blokkeert, maar wel het verkeer beperkt. Dus ga eerst met hen praten en bedenk samen met hen een nieuwe maatregel."

Alternatieven Als je het autoverkeer wil beperken, moet er wel een goed alternatief zijn om van A naar B te komen. Het openbaar vervoer bijvoorbeeld, maar juist die voorziening schiet volgens veel mensen tekort. Zo zijn mensen verbaasd dat juist nu verschillende lijnen en diensten van het GVB geschrapt zijn. Salomons ziet vooral toekomst in het elektrisch deelvervoer. Dat zal volgens hem in ieder geval het aantal auto's in Amsterdam doen afnemen. "Zodat niet honderd mensen honderd auto's gebruiken, maar dat ze tien auto's gebruiken." De binnenstad autoluw maken moet kunnen, denkt Salomons. Als de alternatieven op orde zijn en de randvoorwaarden, zoals de aanrijtijden van de hulpdiensten, niet in gevaar komen. Draagvlak blijft een heet hangijzer. "Je moet een goede balans zien te vinden tussen steun en kritiek - tussen radicaal zijn en achter de feiten aanlopen. Als net iets meer dan de helft van de Amsterdammers het met je maatregelen eens is, dan zit je ongeveer goed."