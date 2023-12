Vanaf morgen kleine aanpassingen in dienstregeling GVB: dit verandert er

Welke alternatieve routes je als reiziger kunt nemen, is in dit artikel te lezen.

Ook tram 14 rijdt, tot onvrede van bewoners in de Indische Buurt , een andere route. De tram rijdt niet meer tot aan het Flevopark, maar gaat bij de kruising van de Insulindeweg en de Molukkenstraat rechtsaf naar het Muiderpoortstation. Zo rijdt de tram in een lusje terug richting Centraal en krijgt er de haltes Muiderpoort, Dapperstraat, Linnaeusstraat en Eerste van Swindenstraat bij.

Het bedrijf noemt ook de invoering van 30 km per uur in de stad per 8 december als reden dat er vooral bij de bus extra besparingen nodig zijn. Bussen komen nu langzamer vooruit en daarom moet het bedrijf naar eigen zeggen meer personeel en materieel inzetten om 'de frequenties te handhaven'.

Door een gebrek aan geld was het GVB in eerste instantie was van plan om een aantal grote lijnen volledig te laten vervallen, maar omdat de financiële situatie later verbeterde en de gemeente extra geld vrijmaakte, bleek dat uiteindelijk niet nodig te zijn. Dat een paar lijnen nog wel worden ingekort, heeft volgens het GVB met een personeelstekort te maken.

Dat de dienstregeling aangepast zou worden, werd in september al aangekondigd. De plannen staan in het zogeheten Vervoersplan 2024, dat loopt van 8 december tot aan de zomerdienstregeling op 21 juli 2024.

In het geval van bus 43 blijven beide eindpunten nog wel hetzelfde, maar ook deze route wordt toch ingekort. De bus rijdt niet langer via de Prins Hendrikkade en de Kattenburgerstraat, maar via de Piet Heinkade van en naar het Centraal Station. Mensen die hierdoor bus 43 mislopen, kunnen gebruikmaken van bus 22.

Eén buslijn verdwijnt helemaal uit de stad. Het gaat om lijn 65 tussen het Amstelstation en station Zuid. Reizigers die normaal gesproken deze bus pakten om naar Amstel te reizen, kunnen nu tussen tram 12 of bus 62 kiezen. Reizigers die naar Zuid moeten, kunnen metro 52, tram 4 of tram 5 pakken.

Noord/Zuidlijn rijdt vaker

Omdat de bussen vanuit Zaanstreek-Waterland vanaf 10 december 2023 tot na de zomer 2024 door werkzaamheden op de Prins Hendrikkade niet meer door de IJtunnel naar het CS kunnen rijden, zetten zij hun passagiers af bij metrostation Noord. Veel meer mensen moeten daarom de Noord/Zuidlijn pakken om naar het centrum te komen. Daarom gaat metro 52 tien in plaats van acht keer per uur rijden. Het GVB probeert zelfs naar twaalf ritten per uur te gaan, maar de vraag is nog of de energievoorziening dat aankan.