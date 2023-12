Openbaar Ministerie eist straffen tot 7 jaar tegen JoeyAK en leden rapgroep 'Zone 6'

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 4 tot 7 jaar voor de ontvoering en mishandeling van rapper Kobus L. De man zou in september 2022 door JoeyAK, frontman van rapgroep 'Zone 6', en andere leden van de formatie uit Holendrecht zijn gedwongen in een witte bestelbus te stappen. Alle verdachten ontkennen de ontvoering, sommigen stellen zelfs dat het slachtoffer vrijwillig zou zijn ingestapt. Tegen Joël H, ofwel JoeyAK, werd de hoogste straf geëist. Rapper Bigidagoe (Danzel S.) hoorde een celstraf van 4 jaar tegen zich eisen.

"Het plan was om met zijn allen het slachtoffer naar de Happy Duck (een autowasstraat in Duivendrecht, red.) te lokken, te gijzelen en losgeld te vragen. Daarna wilden ze hem meenemen naar een woning om de gijzeling te laten voortduren", aldus de officier van justitie vandaag. Volgens het OM moest Kobus L. ook zijn telefoon, Rolex-horloge en Louis Vuitton-tasje afgeven en werd hij meerdere keren bedreigd. Gesprek tussen verdachten Het Openbaar Ministerie baseert de strafeis op onder meer de gegevens van voertuigen, informatie uit de enkelband van JoeyAK – die hij droeg vanwege een eerdere ontvoering -, camerabeelden en gegevens van telefoons. Daarnaast was er ook een gesprek tussen Joël H, de echte naam van JoeyAK, en enkele medeverdachten, twaalf dagen na de ontvoering. In het gesprek zou zijn gesproken over de ontvoering, de overtalsituatie en wordt er gezegd dat het slachtoffer tijdens de ontvoering om zijn moeder zou hebben geroepen. Volgens het OM waren alle verdachten betrokken bij de ontvoering, op beeld zou te zien zijn dat de verdachten de aangever dwingen in te stappen, naar Den Haag te rijden om vervolgens weer terug te keren op het Nieuwlandhof in Holendrecht. Bij aankomst in Holendrecht, de thuisbasis van de rapformatie, zouden de mannen de gijzelaar naar een woning hebben willen brengen, maar wist het slachtoffer te ontsnappen. 'Duidelijke rolverdeling' Tijdens het requisitoir stelde dat er tijdens de ontvoering een duidelijke rolverdeling was. Joël H. zou de regie over de gijzeling hebben gehad. Volgens justitie zat hij in de bus en zou hij daar het slachtoffer meerdere keren hebben geslagen. Uit onderzoek blijkt dat meerdere foto's van het slachtoffer op AK's telefoon zijn gevonden. In aanloop naar de vermeende ontvoering zou volgens het OM Damaris B. het slachtoffer naar de wasstraat hebben gelokt en was Ernst A. degene die Kobus L. de bus in dwong, zijn spullen afnam en een van de agressiefste personen in de bus zijn geweest.

Tijdens de inhoudelijke behandeling gaf JoeyAK vrijwel direct een ontkennende verklaring op de vragen of hij betrokken was bij de gijzeling van het slachtoffer. Een andere verdachte stelde dat het verhaal over de bedreigingen, mishandelingen en berovingen zouden zijn verzonnen. 'Een goede film' noemde een verdachte het zelfs. "Hij provoceerde ons al jaren, hij schold daarbij onze moeders en zussen uit en dit plaatste hij bijvoorbeeld op sociale media. Wij waren bij de autowasstraat toen hij aan kwam lopen en toen heb ik hem op zijn gedrag aangesproken. Toen dat escaleerde hebben we samen ingestemd het gesprek op een andere plek voort te zetten", vertelde Ernst A. tijdens de inhoudelijke behandeling.

AK op Surinaamse opsporingslijst Een maand na de ontvoering werden JoeyAK, rapper Bigidagoe en andere leden van de rapformatie aangehouden. AK zelf zat tot maart 2022 nog vast voor het ontvoeren van de vrouw en haar twee dochters. Bij de vrouw gooide hij heet water in haar nek. Ook sloeg hij haar meerdere keren met een wapen. Hij werd vrijgelaten met een enkelband onder de voorwaarde dat hij Amsterdam-Zuidoost, West en Noord niet in mag. In de zaak is hoger beroep aangetekend en zal worden behandeld door het Gerechtshof. Daarbij staat AK nog steeds op de opsporingslijst van de Surinaamse politie voor een schietpartij bij een tankstation in Paramaribo. Ook Danzel S. (Bigidagoe) kwam al eens in aanraking met justitie. Eerder werd hij aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van een vuurwapen, maar hij werd een dag later weer vrijgelaten. In juli 2020 werd hij neergeschoten waarna een paar maanden later het huis van zijn moeder onder vuur werd genomen. Holendrecht in ijzeren greep Joël H. en Danzel S. zijn mannen die aan het hoofd staan van rapformatie Zone 6. In de buurt neemt de groep regelmatig video's op, maar nu de mannen vastzitten zou de overheid er alles aan doen om de wijk uit de ijzeren greep van de groep te bevrijden. Volgens burgemeester Halsema is Holendrecht 'een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd'. "Dat leidt niet alleen tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook ingrijpende geweldsdelicten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners." De strafzaak startte vorige week met de inhoudelijke behandeling. Vanochtend was het requisitoir met de strafeisen en vanmiddag krijgen de advocaten het woord namens de verdachten. Een uitspraak in de zaak wordt op 8 maart verwacht.