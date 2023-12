Zes fans van Ajax Women Fanatics op tribune in München: "Goed uitvakkie"

Hij had nog graag naar de kerstmarkt gewild, maar omdat de stadiontour in de Allianz Arena uitliep, wilde dat helaas niet meer lukken. Melvin Kaliey, oprichter van de Ajax Women Fanatics, baalt. "Het leek me juist zo leuk voor het kerstgevoel, met al die lichtjes in München. Daarvoor kom je ook naar uitwedstrijden, om wat van de cultuur mee te maken."