Opnieuw slechte beoordeling voor Klein Amsterdam: "Sprake van wanbeheer"

Basisschool Klein Amsterdam in Noord heeft opnieuw een slechte beoordeling gekregen van de onderwijsinspectie, blijkt uit een nieuw rapport. Het gaat om hetzelfde onderzoek als hetgeen dat sinds het voorjaar van 2023 loopt. De inspectie spreekt van 'wanbeheer' omdat het bestuur van de school niet genoeg doet om het onderwijs te verbeteren én omdat er financieel geen gezonde situatie is om achterstanden in te halen. Dat betekent dat de situatie officieel nog niet is verbeterd.

De basisschool kreeg in juni dit jaar de beoordeling 'zeer zwak' na een bezoek van de inspectie en kwam onder scherp toezicht te staan. De kwaliteit van het onderwijs was niet goed genoeg en bestuurlijk en beleidsmatig was de school niet in orde. De school kreeg tot juni komend jaar de tijd om te verbeteren en van dat oordeel af te komen.

Waar de toenmalig directeur voor de zomervakantie nog zei alles op alles te zetten om de school open te houden, trok ze de stekker er begin oktober uit. De school zou niet meer te redden zijn. Ouders en leerkrachten protesteerden tegen de sluiting en voelden zich in de kou gelaten. "Mijn kinderen zijn hier gelukkig, dat is voor mij het belangrijkste", aldus Maura van der Niet. Een grote groep ouders stond op tegen de beslissing, waarna Middelbeek vertrok.

Nieuwe directeur

De inspectie spreekt in het nieuwe rapport dus van wanbeheer: "Omdat het bevoegd gezag nalaat maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs op de school", staat in het rapport. Daarbij zet de school niet genoeg stappen om de sluiting van de school in gang te zetten en financieel heeft de school volgens de inspectie niet genoeg inzicht in geldzaken. Er zou geen ruimte zijn om tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Maar de schooldirecteur ziet dit anders. Volgens Schoonveld was er op het moment dat de inspectie langskwam nog sprake van 'de oude situatie'. Dat was op 31 oktober, terwijl Schoonveld pas in de eerste week van november aantrad. Dit vertelde hij twee weken terug ook al tegen AT5. Nu staat deze beoordeling van de inspectie ook daadwerkelijk op papier. De directeur werd aangenomen om de school te sluiten, maar gooide het roer om. Externe krachten zijn al wegbezuinigd om financieel gezond te worden en leerkrachten zijn al hard bezig met het registreren van resultaten, wat eerder ontbrak.

Sancties van de minister

De inspectie heeft het dossier overgedragen aan Mariëlle Paul, minister voor Primair Onderwijs. Dit is een standaard gang van zaken wanneer 'wanbeheer' wordt geconstateerd. De minister heeft de mogelijkheid om dan financiële maatregelen opleggen, bijvoorbeeld het intrekken van subsidie.

In een Kamerbrief schrijft de minister de school onder toezicht te houden, maar momenteel nog geen maatregelen te nemen. "Hierbij staat het belang van leerlingen voor mij voorop. Zij verdienen op de kortst mogelijke termijn kwalitatief goed onderwijs."

Bekijk hieronder de laatste reportage over de situatie op Klein Amsterdam