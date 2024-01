Cornelius Haga Lyceum moet aan einde van schooljaar gebouw bij Sloterdijk verlaten

Het Cornelius Haga Lyceum zit volgend schooljaar niet meer in het gebouw aan de Naritaweg, maar alleen nog in een pand in Bos en Lommer dat nu dient als dependance. Vanwege het gestagneerde aantal leerlingen biedt de dependance van de islamitische middelbare school genoeg ruimte, zo vindt de gemeente. De rechtbank is het daar mee eens.

Het Haga Lyceum wilde al voor het schooljaar 2020/21 het gebouw aan de Naritaweg uitbreiden. Maar omdat het niet duidelijk was voor de gemeente wat er zou gebeuren met het aantal leerlingen, werd er een schoolpand aan de Reinaert de Vosstraat beschikbaar gesteld.

Er wordt nog wel door de gemeente gekeken of er een nieuw schoolgebouw kan komen aan de Naritaweg, maar daarvoor heeft het college zelf de regie in handen genomen en niet overgelaten aan het Haga Lyceum. De planontwikkeling daarvoor moet ook nog worden gestart en de bedoeling is dat de bouw in 2026 pas starten. Tot dat er wat nieuws staat vlak bij station Sloterdijk moet het Haga in ieder geval het pand verlaten.

Groei leerlingen gestagneerd

Want waar in 2020 het leerlingenaantal steeg, is dat op het moment gestagneerd. Volgens Het Parool zit de school zelfs onder de opheffingsnorm. De gemeente vindt vanwege het aantal leerlingen dat het pand in Bos en Lommer voldoende is. De school stapte naar de rechtbank om tegen het besluit in te gaan en om de locatie op de Naritaweg te houden, maar de rechter oordeelde begin deze maand dat dat niet gaat gebeuren. Volgens de rechter is de huidige dependance een prima spoedvoorziening en valt de gemeente niets te verwijten.

Het is daarnaast nog de vraag of het Haga Lyceum terug mag keren in het nieuwe gebouw wat moet worden gebouwd aan de Naritaweg. Want naast dat de onderwijsinspectie kritisch is over de school en die op alle niveaus als 'zeer zwak' kwalificeert, zit het Haga ook onder de opheffingsnorm van 488 leerlingen, met 482. Als de middelbare school drie jaar lang onder die norm blijft, dan kan er worden besloten door het Rijk om te stoppen met de financiering.

Of het Haga Lyceum het leerlingenaantal weer op kan krikken moet ook nog worden bekeken, over twee jaar opent er namelijk een tweede islamitische middelbare school in Zuid: het College Fiducie met aan het begin plek voor ongeveer honderd leerlingen.

AT5 maakte vorig jaar een lange reportage over hoe het islamitisch onderwijs in de stad al jarenlang onder vuur staat: