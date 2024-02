Wilco zag 585 voetbaltribunes en vond een 'parel' in Noord: "Dit is echt de mooiste"

"Ja, van dit soort tribunes word ik wel blij. Dat dit soort tribunes nog bestaan in Nederland", zegt Wilco terwijl hij naar de houten tribune kijkt van voetbalclub OSV op Sportpark Oostzanerwerf. De man die al meer dan 585 tribunes heeft bezocht, snapt dat mensen misschien wel denken: 'die is knettergek', maar dat houdt hem niet tegen. "Ik probeer ze wel te overtuigen, maar het lukt niet vaak", lacht hij. Makkelijk is het niet, zo veel tribunes bekijken. Want vaak zijn de clubs gesloten. "Als ik voor een dicht hek sta en ik kan alleen naar binnen door drie keer door prikkeldraad heen te gaan, dan doe ik dat. "

Amsterdamse tribunes

Wilco heeft een voorkeur als het aankomt op tribunes. Hij ziet ze het liefst oud en van hout. "Ja, je voelt de geschiedenis. Alsof het gemaakt is om geschiedenis uit te stralen." Amsterdam mag best trots zijn op haar tribunes, aldus Wilco. "Ik ben echt een paar mooie tegengekomen. Maar ook wel een paar aparte", zegt hij. Een van die tribunes is de tribune van voetbalclub SDW in Nieuw-West: "Ik vind dit toch een stukje minder mooi", zegt hij enigszins beteuterd.

Wilco reed het hele land door, dus de grote vraag is: heeft Amsterdam de mooiste tribunes? Met misschien een klein beetje tegenzin komt dan toch het antwoord: "Ja, jullie zijn de beste."