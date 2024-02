Kandinsky, Matisse en Léger komende jaren te zien in het H'ART Museum

In het H'ART Museum, de voormalige Hermitage, is vanaf komende zomer een expositie te zien van Kandinsky. De jaren erop haalt het museum werken van Rembrandt, Brancusi, Matisse en Léger naar Amsterdam. Ook komt er een tentoonstelling over de vrouwelijke kracht.

Nadat het museum in 2022 de banden met de Russische Hermitage verbrak, is het nieuwe samenwerkingen aangegaan met internationaal bekende musea als het Centre Pompidou in Parijs, het British Museum in Londen en het Smithsonian American Art Museum in Washington D.C. De komende vijf jaar staan wereldberoemde werken op het programma.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam komt het museum in 2025 met een tentoonstelling over het Nederland van de zeventiende eeuw. In samenwerking met The Leiden Collection wordt een expositie voorbereid waarbij Rembrandt met meer dan twaalf schilderijen centraal staat, maar waar ook werken te zien zijn van meesterwerken uit Rembrandts kring.

Na de zomer van 2025 volgt een tentoonstelling van Constatin Brancusi (1876-1957), de grondlegger van de moderne beeldhouwkunst. De werken kunnen naar Amsterdam komen, omdat Centre Pompidou voor meerdere jaren gesloten zal zijn wegens een renovatie. De jaren erna is onder meer een expositie te zien met hoogtepunten van Henri Matisse.

In het voorjaar van 2027 is er in samenwerking met het British Museum een tentoonstelling over de kracht van godinnen, heksen, heiligen en geesten in religie. Daarna volgt een expositie over het surrealisme. In het najaar van 2028 wijdt het museum een tentoonstelling aan de omvangrijke, artistieke carrière van Fernand Léger (1881-1955). Van de kubistische avant-garde periode tot aan zijn communistische jaren.