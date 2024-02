Herdenking Februaristaking: 83 jaar geleden kwam Amsterdam in opstand tegen de razzia's

Eerder op de dag is er een andere herdenking op de Zwanenburgwal, van 13.30 tot 14.30 uur. Daar spreken nabestaanden van een man die in een van de eerste knokploegen van de staking zat en van een vrouw die kinderverzorgster in het verzet was.

De herdenking is vanaf 16.45 uur live te zien op AT5, SALTO en NH.