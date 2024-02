Advocaat van vermeende schutter rapper Bigidagoe hoopt na aanhouding op rust in de stad

Advocaat Gerald Roethof hoopt dat met de aanhouding van zijn cliënt Shairone S. (20) – voor de moord op Danzel Silos – de rust in de stad terugkeert. De verdachte werd gisterochtend aangehouden op de luchthaven van Parijs en is volgens justitie verantwoordelijk voor de dood van de 26-jarige Amsterdammer, bekend als rapper Bigidagoe.

Na de schietpartij afgelopen weekend gingen op verschillende plekken in de stad explosieven af. Bij twee panden werd de tekst 'WAR' op de muur geschreven. De politie houdt er rekening mee dat de drie explosies verband houden met de moord op rapper Bigidagoe.

Een 20-jarige Amsterdammer werd woensdagochtend aangehouden op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. De politie vertelde gisteren dat hij op het punt stond naar Frans-Guyana te vluchten. Bij het inchecken werd hij door de grensbewaking aangehouden.

Rust in de stad

Roethof wil niet veel kwijt over de zaak tegenover de pers, maar laat wel weten: "Het idee is dat de verdachte zich niet tegen zijn overlevering vanuit Frankrijk naar Nederland zal verzetten, zodat al op korte termijn de Nederlandse rechter zich kan buigen over de vraag of de verdenking tegen hem terecht is of niet".

"Ondertussen spreek ik de hoop uit dat de aanhouding en aanstaande vervolging van deze verdachte de rust doet terugkeren in Amsterdam. Ik wil in dat kader aan u meegeven dat de familieleden van de aangehouden verdachte (die niets van doen hebben met het overlijden van Silos) het betreuren dat een jonge mede-Amsterdammer met een vergelijkbare achtergrond als hun eigen kind, op deze wijze en veel te jong, om het leven is gekomen. Ook van deze kant gaan gevoelens van medeleven uit naar de nabestaanden.", vervolgt hij.

Feest bij Rhoneweg

De Amsterdamse rapper werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten na een feest op de Rhoneweg vlak bij station Sloterdijk. De 26-jarige Silos kwam daarbij om het leven. Silos was met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum, toen hij wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein iets verderop werd hij door een schutter onder vuur genomen. Bigidagoe was lid van de omstreden rapformatie Zone 6, waar ook JoeyAK lid van is. De twee waren beide verdacht in een ontvoeringszaak van rapper Kobus L. Silos werd in 2020 al eens neergeschoten, maar hij overleefde die schietpartij.