Vermeende schutter rapper Bigidagoe in Nederland, zit twee weken langer vast

De 20-jarige Shairone S. - aangehouden voor de moord op rapper Bigidagoe - blijft twee weken langer vast zitten. De verdachte is afgelopen vrijdag vanuit Frankrijk overgebracht naar Nederland, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie desgevraagd aan AT5 weten. De verdachte zit in alle beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De 20-jarige Amsterdammer werd enkele dagen na de schietpartij op de luchthaven van Parijs aangehouden. Het rechercheteam kreeg zicht op de verdachte die vanuit Parijs naar Cayenne (Frans-Guyana) wilde vluchten. Toen de verdachte wilde inchecken op de luchthaven van Parijs, Charles de Gaulle, werd hij door de grensbewaking aangehouden.

Dood Bigidagoe

Danzel Silos, beter bekend als Bigidagoe, werd in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 februari neergeschoten na een feest op de Rhoneweg vlak bij station Sloterdijk. De 26-jarige Silos overleed later aan zijn verwondingen. Bigidagoe was met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum op het bedrijventerrein, toen hij wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein iets verderop werd hij door een schutter onder vuur genomen.

Een paar dagen later leek de dood van de rapper van Zone 6 ook gevolgen te hebben voor de 'gewone' Amsterdammer. In de nacht van 27 op 28 februari gingen er in Noord, Oost en Zuidoost explosieven af, de politie vermoedde dat deze te maken hadden met de dood van Bigidagoe. Op twee plekken werd het woord 'War' op de muur geschreven. Alle drie de panden raakten beschadigd door de knallen. De gevel van het pand aan de Populierenweg raakte zelfs ontzet, waardoor zes woning onbewoonbaar zijn geworden.

'Rust in de stad'

Advocaat Gerald Roethof, die de verdachte bij staat, vertelde eerder aan AT5 dat hij hoopt dat met de aanhouding van zijn cliënt de rust in de stad weer terugkeert. Sinds de aanhouding van de verdachte zijn er geen incidenten meer geweest waarvan de politie een vermoeden heeft dat ze een verband hebben met de dood van Bigidagoe.