Museumtram rijdt tijdelijk naar de Dam door ontwikkeling Havenstraatterrein

Onlangs is gestart met de herontwikkeling van het Havenstraatterein en zijn de loodsen in het gebied leeggehaald. Ook de loodsen van de Museumtramlijn moeten weg. Ter hoogte van de A10 wordt op het Jollenpad een tijdelijke tramloods gebouwd.

Vanwege de bouw van die tijdelijke loods, kan de komende maanden niet tussen de Havenstraat en Amstelveen gereden worden. In plaats daarvan pendelt de Museumtram van april tot en met begin juli tussen het Haarlemmermeerstation en de Dam. Om het GVB niet in de weg te zitten, kan er onderweg niet worden in- of uitgestapt.

Museumtramlijn blijft

Het Havenstraatterrein verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk. In de toekomst komt er een nieuw tramspoor door de woonwijk met een halte achter het Haarlemmermeerstation, waarmee de historische tramspoorlijn behouden blijft. Uiteindelijk wordt er een permanente tramloods gebouwd.

In 2028 moeten er ongeveer 500 woningen, een buurtkamer, een huisartsenpraktijk en een basisschool met kinderdagverblijf in het gebied staan. AT5 maakte een documentaireserie over de laatste fase van het terrein en zijn bewoners.