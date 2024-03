Krakers miljoenenpand Vossiusstraat geven sleutel terug aan Russische miljardair

De krakers van het pand aan de Vossiusstraat hebben de herenwoning van de Russische miljardair Arkady Volozj verlaten. De krakers hebben vanochtend de sleutels ingeleverd nadat er een regeling was getroffen met de Rus en voorkwamen daarmee een kort geding. In totaal hebben ze bijna zeventien maanden gebruikt gemaakt van het miljoenenpand aan het Vondelpark.

Volozj stond bijna twee jaar lang op de Europese sanctielijst omdat zijn bedrijf Yandex - de Russische variant van Google - zoekresultaten zou hebben gemanipuleerd en daarmee de oorlog die Rusland voert hebben gesteund. Maar nadat de Russische miljardair zijn functie als topman bij Yandex opgaf en de oorlog veroordeelde, werd hij door de EU van de sanctielijst gehaald.

Met het verdwijnen van zijn naam op de sanctielijst, werden ook zijn eigendommen uit de vriezer gehaald en mocht Volozj weer naar de EU reizen. Maar in zijn miljoenenwoning in Zuid zaten sinds oktober 2022 krakers die zowel een kort geding als het hoger beroep hadden gewonnen. Volgens de advocaat van Volozj hebben de Russische miljardair en de krakers een regeling getroffen waardoor de krakers zonder problemen het pand verlieten.

Volozj naar Amsterdam?

Nu het herenhuis weer leeg staat, rest de vraag of Volozj gaat intrekken in de woning. De Russische miljardair woont al een tijd niet meer in Rusland, maar in Israël, en een bron dicht bij hem liet eerder tegen de NOS weten dat een bezoek aan de woning 'hoog op zijn lijstje stond'.

De advocaat van Volozj kan nog niets zeggen over of de Rus gebruik gaat maken van het pand. "Eerst moet er worden gekeken hoe vlot het mogelijk is." Volgens de advocaat ligt het aan de staat van het huis. "Er zaten anderhalf jaar krakers in het pand. Als het normale en nette krakers zijn, kun je er morgen misschien weer in. Als dat niet het geval is, dan gaat het natuurlijk tijd kosten."

Of Volozj nog een zaak aanspant tegen de krakers voor eventuele schade die zij hebben veroorzaakt, kon de advocaat nog niets over zeggen.