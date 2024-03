Van 't Schip stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van Ajax

John van ’t Schip heeft besloten dat hij volgend jaar niet meer de hoofdtrainer van Ajax is. Dat maakte hij zojuist bekend op de persconferentie voor het uitduel aanstaande zondag tegen PEC Zwolle.

Van 't Schip vertelde ook over een gesprek met de clubleiding over een andere rol binnen Ajax. Dat hij stopt als hoofdtrainer komt niet helemaal als een verrassing. Ook hij kreeg de boel -na een goede start- niet echt op de rails.

"De intentie van beide kanten is een rol voor meerdere jaren, welke rol is nog niet bekend. Ik zal geen hoofdtrainer meer zijn. Ik focus mij nu op de resterende acht wedstrijden en daarna is er genoeg tijd om te praten", vertelde Van 't Schip.

Van 't Schip is sinds eind oktober hoofdtrainer van Ajax, na het vertrek van Maurice Steijn. Hij zou eigenlijk een rol in het technisch management krijgen en staat nog tot de zomer van 2025 onder contract.