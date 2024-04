VVD wil rattenoverlast aanpakken met anticonceptiepillen

Het is al een aantal jaar een van de grootste problemen in de stad: het aantal ratten en de overlast waar zij voor zorgen. De afgelopen jaren verdubbelde het aantal meldingen over ratten en als het aan de VVD ligt moet dat worden aangepakt op de New Yorkse manier: met anticonceptiekorrels.

De GGD liet eind maart weten dat ondanks het aantal rattenmeldingen voor het eerst in drie jaar is gedaald, dat het nog altijd een verdubbeling is van voor de coronaperiode. Ook de VVD weet dat Amsterdam een 'hardnekkige' rattenplaag heeft, maar dat het lastig is om dat aan te pakken.

Amsterdam voerde al een algemeen voerverbod in, maar vanwege de strengere regelgeving op het gebruik van rattengif is het volgens de grootste oppositiepartij nog moeilijker geworden om het probleem op te lossen. Een idee dat New York wil gaan gebruiken, ziet de partij hier ook wel zitten.

Sterilisatie

Er worden dan speciale korrels door de stad gestrooid die de stof triptolide bevatten. Dat is een stof die zowel de mannelijke als vrouwelijke ratten steriliseert als zij dat opeten, de eierstokfunctie en de productie van zaadcellen wordt door de stof beïnvloed.

Aan het stadsbestuur heeft de partij gevraagd of zij de aanpak van de oude naamgenoot zien zitten of Amsterdam bereid is om die manier de rattenoverlast tegen te gaan.