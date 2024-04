Gio leeft in angst door verwarde buurman: "Ik schrik wakker met hartkloppingen"

Naast iemand wonen met geestelijke problemen kan soms leiden tot overlast en intimidatie. In extreme gevallen escaleert het zelfs: zoals in 2023 bij steekincidenten in de Hazelaarstraat in Noord en de Robert Scottstraat in West, waarbij zelfs doden vielen door toedoen van verwarde personen. Gio ervaart in zijn woning in Oud-Zuid al maanden overlast van een buurman die daar via een zorginstelling woont.

Hij omschrijft de uiteenlopende problematiek en houdt het allemaal bij in een dossier, in de hoop dat zijn verzamelde materiaal genoeg is om bij de woningbouw en zorginstelling aan te kaarten dat het zo niet verder kan.

Het is rustig de afgelopen week en dus komt Gio ontspannen aanlopen. Want, zo geeft hij aan, de nachtrust is stukken beter. Hij draagt wel een zonnebril en wil niet met zijn volledige naam genoemd worden uit angst dat zijn buurman hem herkent.

"Of hij tot geweld in staat is kun je nooit met zekerheid zeggen, maar hij heeft wel eens indirect gezegd dat het kan escaleren"

De incidenten in de stad in 2023 waarbij een verward persoon betrokken was kwamen voor Gio hard aan, want ook hij vreest wel eens voor escalatie. "Of hij tot geweld in staat is, kun je nooit met zekerheid zeggen", zegt hij doelend op zijn buurman. "Hij heeft wel eens indirect gezegd dat het kan escaleren. Hij zei letterlijk: 'wacht maar, dit gaat escaleren. Ik woon hier al zo lang, waarom verhuis je niet lekker'. Dus je voelt je wel onder druk gezet."

Dodelijke steekincidenten

Na de dodelijke steekincidenten in de Robert Scottstraat en de Hazelaarstraat waren het in beide gevallen meerdere buurtbewoners die aangaven al langere tijd te vrezen voor een dergelijke escalatie. De daaropvolgende kritiek op zorginstellingen raakte Harry Doef, voorzitter van Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA). "Natuurlijk, ik heb zelf ook drie jonge kinderen, dus als dat naast je gebeurt, moet dat vreselijk zijn", geeft hij aan. "Het raakt me zeker, maar het is aan de andere kant ook mijn werk. Dus mijn drive is ook om het de volgende dag weer beter te gaan doen."

Succesvolle plaatsingen

Doef begrijpt de zorgen, maar zet ook een kanttekening. Hij zag in de afgelopen jaren duizenden mensen geplaatst worden in woningen die niet of nauwelijks voor overlast zorgen. Al is hij zich bewust van het belang om juist de gevallen die dat wel doen scherp in de gaten te houden. "Of we het onder controle hebben: het is mensenwerk", aldus Doef. "We doen onze stinkende best, dag in, dag uit. We proberen ook contact te leggen met de buren van onze cliënten. Wij zien hen ook als de mensen waar we mee te maken hebben, want het gaat niet om die individuele klant."

Laatste Kans Regeling

De gemeente erkent de zorgen en een woordvoerder laat weten dat er bijvoorbeeld wordt gewerkt met de Laatste Kans Regeling, waarbij in samenwerking met het Leger des Heils wordt ingezet op intensieve begeleiding. Hierin worden strenge afspraken gemaakt met een in een woning geplaatste cliënt die voor overlast zorgt. Vanuit de gemeente wordt ook ingezet op verbetering van de samenwerking tussen alle partijen om heftige incidenten te voorkomen.