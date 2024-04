Politiek nl Leus 'from the river to the sea' niet meer wenselijk tijdens raadsvergaderingen

Tijdens vergaderingen in de Stopera zal de leus 'from the river to the sea' in principe niet meer mogen klinken. Dat zegt Kune Burgers, voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, vandaag tijdens het AT5-programma De Stemming op de Stopera.

Hij heeft er, naar aanleiding van deze vergadering waarin de leus door een inspreker uitgesproken werd, over gesproken. "Die leus is voor bepaalde groepen niet toelaatbaar. Daar houden wij ons ook aan. Dus wij vinden deze leus niet wenselijk, dat die wordt uitgesproken in de gemeenteraad." Hij benadrukt wel dat de voorzitter van de gemeenteraad dat telkens moet bepalen, maar het onderbreken van de vergadering is 'zo ongeveer de algemene lijn'.

Quote "Ik vind die lijn van het presidium, hoewel die vaag is, wel verstandig" Rogier Havelaar, CDA

CDA-raadslid Rogier Havelaar is het er 'zeer mee eens'. "Ik vind die lijn van het presidium, hoewel die vaag is, wel verstandig." GroenLinks-fractievoorzitter Imane Nadif zegt dat ze het 'heel erg goed kan begrijpen dat het niet wenselijk is voor veel mensen'. "En tegelijkertijd hecht ik waarde aan ook de uitspraak van het OM over deze leus en ik vind het heel erg belangrijk dat we die lijn ook gewoon volgen." Reclameverbod Eén keer per maand vergadert de Amsterdamse gemeenteraad in de Stopera. AT5 peilt een half uur voor aanvang van elke vergadering live de 'Stemming op de Stopera'. Met vandaag verder de vraag: moet er in Amsterdam een reclameverbod komen voor producten die bijdragen aan de klimaatcrisis? Bekijk hier de hele aflevering:

Anke Bakker (Partij voor de Dieren) en Jenneke van Pijpen (GroenLinks) lichten hun voorstel toe om een klimaatvriendelijk reclamebeleid te voeren. Betekent dat het einde van reclames voor bijvoorbeeld vliegvakanties en vlees in de stad? Süleyman Koyuncu (Denk) en Elise Moeskops (D66) gaan in debat over het parkeerbeleid in de stad.