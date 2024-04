Onderwijsminister grijpt in bij bestuur basisschool Klein Amsterdam

Volgens de minister heeft het bestuur 'nagelaten om alles uit de kast te halen om de problemen op te lossen'. De maatregel die Paul neemt is volgens het ministerie uitzonderlijk en het 'zwaarste juridische instrument' wat mogelijk is, maar de minister ziet geen andere optie. "Ik hoop dan ook dat het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en hier nu zo snel mogelijk voor zorgt."

Slechte beoordeling

De basisschool kreeg afgelopen jaar de beoordeling 'zeer zwak' van de onderwijsinspectie. De inspectie sprak van 'wanbeheer' omdat het bestuur van de school niet genoeg zou doen om het onderwijs te verbeteren én omdat er financieel geen gezonde situatie is om achterstanden in te halen.

Na de zomervakantie van 2023 besloot het schoolbestuur de deuren te sluiten, tot groot ongenoegen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Zij protesteerden tegen de sluiting en voelden zich in de steek gelaten. "Mijn kinderen zijn hier gelukkig, dat is voor mij het belangrijkste", liet een van de ouders weten. Een grote groep ouders stond op tegen de beslissing, waarop de directeur vertrok.

Na een tweede bezoek blijkt de school nog niet genoeg te hebben ondernomen om van de wansituatie af te komen. De school kreeg tot juni dit jaar de tijd om te verbeteren en van dat oordeel af te komen. Inmiddels zijn na onder andere vergaderingen en informatieavonden twee nieuwe bestuurders aangetreden om de boel op orde te krijgen, tot nu toe nog zonder succes.

Minister Paul wil nu dus eerder weten hoe de problemen opgelost moeten worden, omdat er volgens haar niet genoeg actie wordt genomen om de zaken te verbeteren. Als het bestuur niet binnen vier weken met een herstelplan komt, kan de minister de subsidie van de school stopzetten. Naast het plan van aanpak moet Klein Amsterdam voor een jaar lang iedere maand een stand van zaken geven over de financiële situatie.

Ouders wel tevreden, minister niet

Na de slechte beoordeling van de onderwijsinspectie liet de toenmalig directeur weten alles op alles te zetten om de school open te houden. In oktober besloot zij echter om de stekker eruit te trekken, omdat het allemaal niet meer te redden viel. De directie heeft volgens minister Paul nog steeds niet genoeg verbetering laten zien. Een vorig directeur, die in november aantrad en sinds februari al niet meer werkzaam is op de school, liet eerder aan AT5 weten dat de twee inspecties van vorig jaar in de 'oude situatie' plaatsvonden, maar dat hij het roer ging om gooien.

Inmiddels is een nieuwe directeur aangetreden die, volgens onder andere ouders van de school, het roer nu juist omgooit. Binnen vier weken moet de directie aan de minister kunnen laten zien hoe een nieuwe koers zal worden gevaren.