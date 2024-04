Op pad met de ombudsman: "De gemeente zit in een burn-out"

Volgens de Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal kampt de gemeente Amsterdam met een burn-out. Hij noemt de gemeente een 'burn-out bureaucratie' in zijn jaarverslag over 2023, die vandaag is uitgebracht. Ambtenaren wíllen vaak wel helpen, maar kunnen het niet, door 'systemische problematiek'. Het afgelopen jaar kreeg de ombudsman 1200 klachten over Amsterdam. Wij gingen langs twee van deze bureaucratische brandjes.

De Amsterdammer maakt keer op keer bezwaar en krijgt telkens gelijk. Toch wordt het probleem niet opgelost. "Het kost me toch weer een kwartier per bezwaar", stelt hij.

We stappen in de 'ombulance' - de auto van de ombudsman - om naar de eerste casus te gaan. De desbetreffende Amsterdammer heeft een gehandicaptenparkeerkaart en staat op een gehandicaptenparkeerplek, maar blijft maar boetes ontvangen. "Ik word er gek van", zegt hij tegen de ombudsman. Hij vertelt dat hij dit jaar al achttien boetes heeft gekregen. "Hoeveel ik er vorig jaar heb gehad, is ontelbaar. Als dit door blijft gaan, twijfel ik of ik in Amsterdam wil blijven."

Volgens de ombudsman is het een perfect voorbeeld van wat er vaak mis gaat bij de gemeente. "De man zou hier helemaal geen boete moeten kunnen krijgen op deze plek, dus er gaat in het systeem iets mis. Hij moet er vervolgens achteraan gaan en vraagt aan de gemeente wat er mis gaat, maar niemand weet het. Iedereen doet wel zijn best, maar bepaalde problemen blijven in stand." En daardoor ontstaat er een burn-out bureaucratie. "Het kost niet alleen maar tijd voor deze bewoner, maar ook voor de ambtenaren. Eigenlijk zou je de problemen op moeten lossen bij de kern."

"De meeste klachten gaan over parkeren, en daarvan gaan de meesten over de gehandicaptenplekken"

In het jaarverslag heeft de ombudsman meerdere actiepunten gezet. Zo vindt hij onder andere dat Amsterdam moet praten met het Rijk over alle taken die ze erbij heeft gekregen en moet stoppen met het aannemen van nieuwe taken als deze onuitvoerbaar lijken. "Door de decentralisatie in 2015 hebben gemeenten teveel op hun bordjes gekregen", stelt Ramlal. "Amsterdam is de hoofdstad en kan het voortouw nemen door het gesprek aan te gaan."

Noodnummer

Ook pleit Ramlal onder andere voor een noodnummer. "Net zoals de dokter heeft." Volgens Ramlal zou de gemeente bijvoorbeeld een optie kunnen toevoegen als je naar 14-020 belt. 'Heeft u een noodsituatie, toets dan 1', schrijft hij in het rapport. Of dan niet iedereen dan op die toets gaat drukken? "Iedereen in een noodsituatie kan bellen en als het geen noodsituatie is, kom je terug in de wachtrij. Opgelost!"