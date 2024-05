Kale & Kokkie vragen zich af: is Farioli de nieuwe maestro van Ajax?

Er waait een nieuwe wind bij Ajax, een Italiaanse om precies te zijn, want sinds afgelopen donderdag is Francesco Farioli de nieuwe trainer. Hoogste tijd dat Kale en Kokkie een beetje in Italiaanse sferen komen en de man die hun cluppie uit het slop moet gaan trekken gaan bespreken. Daarnaast is het seizoen godzijdank ook eindelijk voorbij, dus kijken de mannen nog even terug op dit historisch slechte seizoen.