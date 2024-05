Gruwel mee met de 14 grootste dieptepunten van het seizoen: Steijn, laatste en 6-0 eraf in de Kuip

Als Amsterdamse nieuwszender heeft Ajax natuurlijk een speciaal plekje in ons hart. Het afgelopen seizoen was zeker geen pretje en om dat nog een keer samen te vatten al helemaal niet. Maar ja, als je de hoogtepunten graag deelt, ontkom je ook niet aan de dieptepunten. Dus bij deze: gruwel mee met de 14 (sorry Johan) grootste dieptepunten van het afgelopen seizoen.

Dat - vanwege de slechte resultaten - Ajax opeens zou gaan moeten strijden in de play-offs om Europa was al een drama, maar dat dat dan niet in de Johan Cruijff Arena zou kunnen sloeg alles. De Toppers treden dan namelijk op. De manager van de groep liet weten dat zij niet gingen wijken van de data en dat Ajax dan op zoek moest naar een andere speellocatie. Ajax werd met het idee geen stadion te hebben voor de nacompetitie, ook hier het lachertje van Nederland.

Het eredivisieseizoen loopt meestal tot halverwege mei. De nummer 16 gaat de strijd aan met teams uit de eerste divisie voor een plek in de eredivisie en de nummers 5 tot en met 8 strijden om een ticket in Europa. Voor Ajax-supporters is het seizoen dat allang afgelopen en kan er worden gekeken naar de Europese toernooien of zelfs een huldiging.

Later zei de oefenmeester, die nog altijd clubloos is, dat hij nooit het gevoel had dat hij 'één was met de spelersgroep' . Hij sprak ook van 'tegenwerking', al erkende hij wel dat hij verantwoordelijk was voor de vele verloren wedstrijden.

Het huwelijk tussen Ajax en Steijn duurde uiteindelijk niet heel lang. Vanwege de dramatische seizoenstart, twee overwinningen in twaalf wedstrijden, vertrok Steijn eind oktober. Ajax stond toen 17e in de eredivisie. "Wij kwamen tot de conclusie dat dit nu het beste is voor Ajax, al vind ik het vreselijk jammer", aldus Steijn destijds.

Na een seizoen waar Alfred Schreuder en John Heitinga aan het roer stonden en ook weer vertrokken, moest Ajax in de zomer van 2023 op zoek naar een nieuwe trainer. De namen van Arne Slot en Pascal Jansen zongen rond, maar de Amsterdammers kozen voor Sparta-coach Maurice Steijn . En ja, dat was hem ook niet.

12: een roemloze aftocht in Europa

Nadat Ajax was uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League werd er met een knipoog hier en daar gezegd, 'dan winnen we toch de Conference League?' Maar het avontuur in de derde competitie van de Uefa bracht zeker niet het gehoopte succes. De tegenstander in de achtste finale was het Engelse Aston Villa en die bleken een maatje te groot.

In een dramatische avond op Villa Park werd Ajax met 4-0 vernederd door de ploeg uit Birmingham. Naast het pak slaag kreeg Ajax ook voor de zoveelste keer een rode kaart in een Europese wedstrijd, dit keer voor Sivert Mannsverk, en vielen er drie verdedigers geblesseerd uit. Roemloos ten onder in Europa.

11: Steijn gooit Mislintat-aankopen voor de bus

Ajax begon het seizoen dus op z'n zachtst gezegd niet sterk. Na vier wedstrijden, tegen ploegen waar normaliter van gewonnen moet worden, hadden de Amsterdammers 5 punten. Het gat met de top was daardoor al behoorlijk. Maar na de vierde wedstrijd, een treurige 0-0 tegen Fortuna Sittard. Ging Maurice Steijn met gestrekt been in op de aankopen van destijds directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Het begin van het einde voor Steijn.

De oefenmeester vroeg zich na afloop af hoelang het gaat duren voordat het team een beetje ging lopen. "Heb je een maand of heb je twee maanden nodig? Dat ligt denk ik aan de kwaliteit van de spelers. Je ziet dat een aantal nog onwennig zijn." Steijn liet zich ook uit over het aankoopbeleid. "Sven is verantwoordelijk voor de spelers en ik aangeef welke posities we moeten hebben. Sven is aangekomen met alle spelers. Wij hebben onze ideeën bij hem neergelegd en hij heeft andere keuzes gemaakt."