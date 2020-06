Reconstructie: dit gebeurde er voor, tijdens en na het protest op de Dam

De demonstratie volgt op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd vorige week in Minneapolis. In de Verenigde Staten wordt massaal geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld en op 30 mei verschijnen de eerste berichten over mogelijke protesten in Nederland.

Een dag later wordt bekend dat een van die protesten plaatsvindt op de Dam. Op maandag 1 juni is het zover. Duizenden demonstranten komen naar de Dam. Anderhalve meter afstand houden is onmogelijk. Burgemeester Halsema besluit niet in te grijpen.

Wat volgt is onder meer een storm van kritiek, aangekondigde moties van wantrouwen en een openbaar gemaakt Whatsapp-gesprek.

Zie in de video een reconstructie van wat er voor, tijdens en na de demonstratie op de Dam gebeurde.