Opmerkelijke steunbetuiging burgemeesters aan Halsema: 'Kritiek Tweede Kamer onbehoorlijk'

Burgemeesters en gemeenten zijn het niet eens met de manier waarop burgemeester Halsema afgelopen week bekritiseerd werd door leden van de Tweede Kamer. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven zij dat Halsema door Tweede Kamerleden de maat genomen werd, terwijl zij zich niet kon verdedigen. 'Dat vinden wij onbehoorlijk.'

De steunbetuiging komt op de dag dat Halsema zich tegenover de gemeenteraad moet verantwoorden over het verloop van de demonstratie op de Dam van anderhalve week geleden.

Volgens de ondertekenaars van het stuk is dat precies de plek waar dat moet gebeuren en niet in de Tweede Kamer. 'De wijze waarop burgemeester ­Halsema is becommentarieerd door leden van de Tweede Kamer past niet in ons democratisch bestel', schrijven het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in de Volkskrant.

Demonstratie op de Dam

Halsema besloot vorige week maandag niet in te grijpen bij een demonstratie tegen politiegeweld en racisme op de Dam. Door de grote drukte hielden deelnemers zich niet aan de anderhalve meter afstandsregel. De burgemeester verklaarde later dat zij bang was dat politieoptreden mogelijk zou leiden tot rellen.

Het besluit om de demonstratie niet te beëindigen kwam haar vrijwel direct op commentaar van parlementariërs te staan. Dat commentaar werd alleen maar groter toen een netelig gesprek tussen minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Halsema openbaar werd gemaakt. De minister moest zich later die dag tegenover de Tweede Kamer verantwoorden en in dat debat kreeg ook Halsema van sommige kamerleden de wind van voren.

Debat gemeenteraad

'Doordat verschillende parlementariërs zich zowel in de Tweede Kamer als in de media negatief hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van de Amsterdamse burgemeester ten tijde van de demonstratie, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd vóórdat het debat hierover in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden', schrijven de burgemeesters in het opiniestuk. Zij vinden dat de Tweede Kamerleden met hun kritiek de positie van lokale bestuurders 'ondermijnen'.

De burgemeesters schrijven dat juist in de huidige coronacrisis er opgetreden moet worden als 'één overheid'. 'De bevolking van Nederland mag van de overheid verwachten dat wij onze rol en taken in de bestrijding van het coronavirus verantwoordelijk uitvoeren, naar eer en geweten. Met alle partners. Zij aan zij. '