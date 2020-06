Meer natuur op de Zuidas: 'Van gebouw, naar straat, naar park, naar scheg'

Bij de Zuidas denk je waarschijnlijk vooral aan kantoren. Toch wordt dit gebied steeds groener. Niet alleen in de openbare ruimte verschijnen bloemenperken, ook op en aan de gebouwen is groen te vinden. Om optimaal van het groen op de Zuidas te kunnen genieten ontwikkelen buurtbewoners Marian Heemskerk en José Apeldoorn een wandelroute langs al dat groen.

Het AT5-programma Bouw Woon Leef zoekt deze maand uit wat de staat van het groen in Amsterdam is. De Zuidas maakte de afgelopen jaren al een transformatie van een kantoorwijk naar een woon- en werkgebied door de komst van woningen, winkels en horeca. Landschapsarchitect Ton Muller vertelt hoe zijn team er samen met de gemeente Amsterdam voor zorgt dat de dichtbebouwde wijk toch óók groen wordt. Dit doet de gemeente volgens de landschapsarchitect door ontwikkelaars en architecten uit te dagen, deels met verplichtingen, om groen te plaatsen in, op en aan de gebouwen. 'We hebben hier niet zo veel openbare ruimte omdat we heel veel bouwen. Daarom kijken we ook naar die private ruimte, naar de gebouwen zelf.' Voorbeelden van nieuwe gebouwen op de Zuidas met groen op de gevel zijn de Valley en appartementencomplexThe George.

Toch is er ook in de openbare ruimte plek gevonden voor waterverdragende groenstroken, ontworpen door Ton Muller. 'Het regenwater van de gebouwen en de straat komt in deze groene zone terecht.' Deze groenstroken houden het water vast van hoosbuien, bieden verkoeling en hebben een verscheidenheid aan planten die de biodiversiteit in de stad bevordert.

Quote ‘Hier zie je hoe belangrijk het is om al die schalen van groen te verbinden' Ton Muller - landschapsarchitect