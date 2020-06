Coronabesmetting op school: bekendmaken of niet?

Landelijk gezien bestaan er zorgen over het aantal coronabesmettingen op scholen. Volgens critici wordt dat te weinig inzichtelijk gemaakt. Hoe zit dat in Amsterdam? Het blijkt dat ook hier een duidelijk overzicht ontbreekt.

De basisscholen zijn sinds maandag 8 juni weer volledig geopend. Kinderen kunnen daardoor elke les met hun klasgenootjes volgen, ook geeft de maatregel wat meer lucht aan thuiswerkende ouders.

Tweede golf

Maar met de versoepeling van maatregelen komt, naast blijdschap, ook de angst voor een tweede golf. Toch zal het op basisscholen qua besmettingen niet zo'n vaart lopen, is de gedachte.

Kinderen onder de twaalf jaar 'kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding', meldt het RIVM.

Monitoren

Wel is er afgesproken om het aantal besmettingen op scholen precies bij te houden. Zodat de situatie in elk geval in de gaten gehouden kan worden. Maar daar is eigenlijk te weinig zicht op, zo laat een rondgang van het AD zien.

De GGD, het RIVM en het ministerie blijken niet te weten op hoeveel basisscholen er besmettingen zijn. Een conclusie die tot veel verontwaardiging leidde in de Tweede Kamer. Er wordt daarom meer duidelijkheid geëist.

Ook onderwijsbonden maken zich zorgen. 'Er is nadrukkelijk gecommuniceerd dat het aantal besmetting goed gemonitord zou worden. Juist zodat de scholen open konden', reageert een woordvoerder van AOb.

Amsterdamse scholen

Maar hoe zit dat dan precies in Amsterdam? We weten dat er op meerdere scholen iemand besmet is geraakt met het coronavirus, dat kwam ook terug in het nieuws. Toch ontbreekt een duidelijk overzicht.

De lokale GGD laat dan ook weten niet precies te willen vermelden om welke scholen het gaat. 'In de regio Amsterdam-Amstelland is een aantal bewezen gevallen bekend van corona op scholen. In het kader van de privacy kunnen we niet ingaan op details', luidt de reactie.

'Bij de GGD is bekend op welke scholen corona is geconstateerd'

Een woordvoerder van wethouder Moorman (Onderwijs) laat weten dat 'de Amsterdamse scholen samen met de GGD een protocol hebben opgesteld'. 'Daarbij is onder meer afgesproken dat zodra er corona is vastgesteld bij een leerling of medewerker, de school en ouders hierover geïnformeerd worden.'

'Het snel waarschuwen van contacten is het belangrijkste doel van de melding waardoor verdere verspreiding kan worden tegengegaan', vervolgt hij. 'Bij de GGD is dus ook bekend op welke scholen corona is geconstateerd.'

Ook de woordvoerder benadrukt daarbij dat de namen van scholen niet genoemd worden, in verband met privacy.

'Gerustellende boodschap'

Vanuit AOb is daar wel begrip voor. 'Ik kan me het privacy argument wel voorstellen', aldus de woordvoerder. 'Als GGD Amsterdam verder wel precies heeft bijgehouden om welke scholen het gaat, is dat een geruststellende boodschap.'

Wel zou het 'exacte aantal scholen' vermeld kunnen worden, stelt de woordvoerder, om toch een beeld te geven van de situatie.

'Het blijft niet altijd stil'

Toch is het van een aantal scholen bekend dat daar iemand besmet is geraakt met het coronavirus. 'Er wordt een grote groep leerkrachten, leerlingen en ouders ingelicht. Dan blijft het niet altijd stil', denkt de woordvoerder van AOb.

Middelbare school

Ook kiezen sommige scholen er juist voor om open te zijn over de situatie. Opvallend is dat twee middelbare scholen in Amsterdam juist wél zelf hebben bekendgemaakt dat daar iemand het coronavirus heeft opgelopen.

Transparant

Het gaat onder meer om het VierTaal College, waar voortgezet speciaal onderwijs wordt gegeven. Daar kwam een melding binnen dat een leerling besmet zou zijn met het virus. Later kwam er nog een tweede melding bij.