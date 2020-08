Reizigers uit risicogebieden worden vanaf donderdag verzocht zich te laten testen

'We willen zeker weten dat ze niet met het virus in de koffer terugkomen', verklaarde De Jonge. 'Bij de gate worden reizigers daarom verzocht om zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben.'

Maar ook de quarantaine is tot nu toe niet verplicht. Het gaat nog om een 'dringend advies'. Al wil minister De Jonge daar zo snel mogelijk verandering in aanbrengen.

Bovendien is de coronatest een momentopname. Reizigers worden daarom verzocht om in quarantaine te gaan, zelfs als de test een negatieve uitslag geeft.

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het niet mogelijk is om mensen echt tot een test te verplichten, op basis van de huidige wetgeving.

Advies teruggedraaid door uitbraken

Het reisadvies werd voor een groot aantal Europese landen al versoepeld, van oranje naar geel. Dan zijn vakantiereizen in principe wél mogelijk, al blijven er risico's gelden.

Op 15 juni werden daarom de meeste grenzen alweer geopend. Maar door een paar (lokale) uitbraken, is het reisadvies voor sommige landen en regio's alweer teruggedraaid.

Voor wie het spoor inmiddels bijster is: via de Reisapp van Buitenlandse Zaken is precies bij te houden of een gebied 'oranje' of 'geel' is.

Entry-screenings

Omdat het oranje advies nu weer in meer landen geldt, heeft het kabinet besloten om reizigers uit risicogebieden tóch te laten testen op corona. Eerst op Schiphol, later ook bij andere luchthavens.

Deze reizigers werden eerst alleen gecontroleerd via een zogenoemde 'entry-screening'. Dat hield in dat zij bij aankomst op Schiphol hun gezondheidsverklaringen moesten laten zien.

Al gebeurde dat niet in alle gevallen. In totaal kreeg ongeveer 50 procent van de passagiers die op Schiphol vlogen zo'n screening, vertelde een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland eerder.

'Steeds meer volle vakantievluchten'

Aanvankelijk lag dat percentage misschien wat hoger. Er kwamen toen nog niet zoveel vliegtuigen aan op Schiphol, waardoor het eenvoudiger was om een groot deel van de reizigers te screenen. 'Maar inmiddels zien we meer volle vakantievluchten', aldus de woordvoerder.