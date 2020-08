Stadsbestuur wil regeling treffen met vrijgesproken Saadia Ait-Taleb

Het college van burgemeester en wethouders zegt zich betrokken te voelen bij de situatie van voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Na een lange juridische strijd werd zij begin juli door de rechter vrijgesproken van de verdenkingen van het medeplegen van valsheid in geschrifte.

Ait-Taleb werkte voor burgemeester Eberhard van der Laan aan de zogeheten grijze campagne om radicaliserende jongeren via vlogs op andere gedachten te brengen. Na beschuldigingen van corruptie en omkoping werd ze door Van der Laan in 2017 op staande voet ontslagen. Later volgde een strafrechtelijke procedure die gestart werd door het Openbaar Ministerie en waarin ze werd vrijgesproken.

Direct na de verlossende uitspraak in juli vertelde Ait-Taleb voor de camera van AT5 hoezeer de rechtszaken haar leven bepaald hebben. 'Je denkt dat dit alleen maar in films gebeurt, maar dan maak je het ineens zelf mee. Ik kan niet beschrijven wat dit met een mens doet.'

Procedure rond strafontslag

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Halsema dat het college het effect van de gerechtelijke procedures op het leven van de voormalig ambtenaar 'betreurt'. Wel geeft zij aan dat de procedure rondom het strafontslag nog loopt en dat de Centrale Raad van Beroep uitspraak moet doen.

Halsema schrijft dat er inmiddels overleg gestart is om te onderzoeken of er een minnelijke regeling getroffen kan worden met Ait-Taleb. Een dergelijke regeling wordt getroffen wanneer werkgever en werknemer in gezamenlijk overleg besluiten uit elkaar te gaan.