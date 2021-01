Man gefilmd die met frauduleus verkregen bankpas pint in Zuid

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt geld opgenomen te hebben met een frauduleus verkregen betaalpas. De pas is eigendom van een slachtoffer uit de Achterhoek, de verdachte pint cash bij een geldautomaat in Zuid.

De verdachte komt op woensdag 22 april rond drie uur in de middag aanlopen bij de Rabobank aan de Apollolaan. Door middel van een oplichtingstruc met een sms heeft hij de bankpas in handen gekregen van een man van 19 uit de Achterhoek. 'In de sms aan het slachtoffer staat dat zijn pas bijna is verlopen. Hij klikt op de link in de sms en kwam toen op een Rabobank-website terecht. Het leek volgens het slachtoffer allemaal echt', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Helaas trapt hij erin en zo krijgt de verdachte de beschikking over én een nieuwe bankpas én de betaalgegevens van het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat hij gebruik maakt van een roze iPhone en hij heeft een oorbel in zijn rechteroor. Hij droeg die dag een petje van Puma en een legergroen jack.