Halsema: politie 'humaan, gedisciplineerd en gedecideerd' tijdens coronaprotest

Dat schrijft Halsema vanavond in een brief aan de gemeenteraad. Het is voor het eerst sinds zondag dat ze zich publiekelijk over de demonstratie, die op deze locatie niet mocht plaatsvinden en uitliep op rellen, uitlaat.

Niet gecorrigeerd

In de brief schrijft Halsema dat organisator Michel Reijinga zijn achterban 'niet actief en transparant informeerde en corrigeerde' over het feit dat de demonstratie alleen in het Westerpark mocht plaatsvinden. Volgens de burgemeester zette Reijinga zondagochtend een video online waarbij hij, terwijl hij in de omgeving van het Museumplein stond, 'mensen aanmoedigde "koffie" te komen drinken'.

De eerste demonstranten waren er al rond 12.15 uur. Agenten van de zogeheten vredeseenheid hebben hen gevraagd te vertrekken, maar hadden 'beperkte invloed' op de groep. Rond 13.30 uur was de groep een stuk groter en waren de eerste spandoeken en vlaggen te zien. 'Aanwezigen hielden zich daarbij niet of nauwelijks aan de anderhalve meter afstand', schrijft Halsema. Ook zijn er tijdens het protest groepsknuffels gegeven.

Stenen

Om 14.00 uur werd omgeroepen dat iedereen het Museumplein af moest en om 14.45 uur kwam de Mobiele Eenheid in actie. Halsema schrijft dat de demonstranten zich fysiek en verbaal tegen de politie keerden en met stenen naar agenten en paarden gooiden. 'Het voortduren van deze gedragingen en het toenemende risico voor de volksgezondheid, was voor de driehoek onacceptabel.'

Ze zegt dat de politie geconfronteerd is met 'onbegrip, tegenwerking, agressie en uiteindelijk geweld'. 'Samen met mijn partners in de driehoek wens ik te benadrukken dat de politiemensen onder deze moeilijke omstandigheden humaan, gedisciplineerd en gedecideerd hebben opgetreden.'

Morgen wordt er op verzoek van JA21 en het CDA tijdens de gemeenteraadsvergadering over de demonstratie gesproken.

AT5 was live tijdens het protest aanwezig, kijk de beelden hier terug: