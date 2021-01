Verdachte van doodsteken van drillrapper Grootfaam komt vandaag vrij

De rechtbank doet over ruim 5 weken uitspraak, maar omdat hij vandaag uiterlijk 16 uur de gevangenis uit mag lijkt het er sterk op dat hij niet veroordeeld zal worden tot een zware straf. Samen met Alexio F. (19) staat hij terecht voor het ombrengen van Grootfaam.

Grootfaam en A. zaten bij twee rivaliserende drillrapgroepen uit de Bijlmer. Begin september 2019 raakten ze voor flat Florijn in gevecht met machetes en andere messen.

Volgens justitie stak F. (19) Grootfaam dood om te voorkomen dat die zijn vriend Yammaney A. zou worden doodgestoken. Tegen F. is 8 jaar cel plus tbs geëist. Hij zit nog wel vast en hoort op 8 maart de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat er dus vermoedelijk een verschil van inzicht is over de rol van A. tijdens de ruzie. 'Het OM heeft kennis genomen van de beslissing van de rechtbank om één van de verdachten vandaag in vrijheid te stellen. Dat impliceert dat de rechtbank de zaak van deze verdachte anders beoordeelt dan de officier van justitie. Wij zijn in afwachting van de uitspraak op 8 maart als de rechtbank met een inhoudelijke motivering komt.'