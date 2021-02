MKB Amsterdam overweegt juridische stappen tegen gemeente: '1500 huurders dreigen failliet te gaan'

Ondernemers die vastgoed huren van de gemeente Amsterdam en die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis, wachten nog altijd in spanning of zij huurkorting krijgen. MKB Amsterdam bereidt juridische stappen voor: 'Deze situatie leidt ertoe dat 1500 gemeentehuurders failliet gaan.'

Al sinds het begin van de coronacrisis worden verhuurders opgeroepen om coulant te zijn, maar de gemeente schiet volgens de ondernemers daarin tekort. De huurders willen korting, waar ze nu alleen uitstel van betaling krijgen.

'Geen oplossing'

'De gemeente Amsterdam heeft sinds mei vorig jaar alleen de huurbetaling opgeschort. Dat is geen oplossing, maar uitstel van executie', aldus Bart Drenth van MKB Amsterdam. 'Ondernemers die financieel zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis hebben meer nodig. Pas als ondernemers in het voorportaal van een faillissement zitten, kom je in aanmerking voor een huurkorting.'

Economiewethouder Everhardt liet vorige week weten dat huurkorting inmiddels toch overwogen wordt. Toch is het nog maar de vraag hoe ver de gemeente kan gaan. 'We moeten en willen al onze huurders gelijk behandelen, dus het voorstel moet zorgvuldig worden voorbereid waarbij ook de financiële gevolgen in kaart moeten worden gebracht', zei zijn woordvoerder toen.

Juridische stappen

MKB Amsterdam wil ervoor waken dat bedrijven die deze zomer na bijna een jaar weer opengaan, direct worden geconfronteerd met een dubbele huur. 'Alle begrip voor de moeilijke afweging, de gemeente moet ook zuinig zijn op belastinggeld. Maar als dit niet tot een oplossing komt, dan sluiten we gezamenlijke juridische stappen niet uit.'

Een stap naar de rechter kan overigens nog wel eens in het voordeel van de ondernemers uitpakken: diverse ondernemers in de stad, waaronder het W-Hotel, wisten de laatste maanden op die manier een huurverlaging af te dwingen bij hun huurbaas.