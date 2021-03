CULT: gloednieuwe talkshow over kunst en cultuur. "Die stad van nu, hoe geef je daar vorm aan?"

De musea zijn gesloten maar toch nemen we je mee naar verschillende tentoonstellingen in de stad. In deze eerste aflevering is CULT te gast in het Amsterdam Museum. We praten over de thema's architectuur en gentrificatie, samensmelting van culturen en religie. Deze thema's komen voorbij in de tentoonstelling: Refresh Amsterdam, sense of place. De presentatie van CULT is in handen van Redouan Ait Ouarg, bekend van het AT5-programma Straten van Amsterdam .

Eén van de Refresh Amsterdam kunstenaars die we spreken in CULT is Antonio Guzman. Zijn installatie 'Sonic Indigo, an Afrofuturistic Voyage into Dub' is te bewonderen op drie verschillende verdiepingen van het museum. "Indigo is onderdeel van de rijkdom van Amsterdam. Indigo plus de DNA van Amsterdam, is afgedrukt op 150 meter stof. "

Schrijver Abdelkader Benali zat in de selectiecommissie en heeft samen met andere juryleden 25 kunstenaars een podium gegeven in Refresh Amsterdam. " Het was een snoepdoos, al die mooie plannen en projecten. Veel kunstenaars waren nieuw voor mij en ook veel verhalen waren nieuw voor mij."

Margriet Schavemaker, artistiek directeur van het Amsterdam Museum, geeft aan dat het museum met Refresh Amsterdam op een hedendaagse manier naar de stad kijkt. "Wij hebben een prachtige collectie van bijna 100.000 objecten die eeuwenlang verzameld zijn door de stad. Maar vaak komt dat van de elite uit de grachtengordel. Maar die stad van nu, hoe verzamel je die? En hoe geef je daar vorm aan?" Dat is te zien in Refresh Amsterdam.

Amsterdam is constant in beweging. De stad groeit, mensen komen en gaan. In de tentoonstelling Refresh Amsterdam reflecteren vijfentwintig kunstenaars op de stad van nu. De projecten gaan over Amsterdam, maar laten ook zien dat de ervaringen van mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities de stads- en landsgrenzen vaak overstijgen. De werken zijn een aanvulling op de vaak nog te eenzijdige blik op Amsterdam, die vertegenwoordigd wordt in het historische erfgoed van de stad.

Architectuur en gentrificatie

Architectuur en gentrificatie zijn belangrijke thema's in Refresh Amsterdam. Verschillende kunstenaars zoals Bas Kosters en Goeun Bae laten hier in de tentoonstelling hun visie op zien. Directeur Amsterdam Museum, Judikje Kiers, benadrukt dat de gebouwde stad de context vormt voor de mensenstad. "Het gaat uiteindelijk ook om hoe die stad gebruikt wordt, hoe hij verandert. Hoe mensen er gebruik van maken en hoe mensen zich er thuisvoelen. En daar gaat deze tentoonstelling ook over. 'Sense of place' daar gaat gebouw, architectuur en de mens helemaal samen."

Architect Lyongo Juliana spreekt in CULT over het belang van ontmoetingen in de stad. "Wat je moet doen als architect is zorgen dat de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want waarom zijn steden ontstaan, dat is omdat mensen elkaar konden ontmoeten. Dat moeten we blijven faciliteren. Iedereen die Amsterdam vormt, al die achtergronden en leeftijden moeten elkaar toevallig kunnen ontmoeten. Dat is belangrijk. Dat kan, maar dat is iets waar je aan moet blijven werken."

Emre Ekinci (26) groeide op aan het August Allebéplein in Nieuw-West en maakte al meerdere reportages over gentrificatie. Hij sprak veel mensen uit zijn eigen buurt over dit fenomeen. "Het zijn treurige verhalen. Starters moeten echt ver uit Amsterdam gaan om een dak boven hun hoofd te krijgen, of ze moeten tot hun 40ste bij papa en mama gaan wonen."