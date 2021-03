Lente in Amsterdam: hoe groot is de kans op een nieuw 'Vondelparkfestival'?

Met het verzetten van de klok afgelopen weekend en temperaturen die op kunnen lopen tot twintig graden wordt het deze week volop lente in de stad. Met de drukte in het Vondelpark afgelopen februari nog vers in het geheugen, is het de vraag of zich een Vondelparkfestival 2.0 zal aandienen.

De eerste voortekenen waren op 21 februari. Aan het begin van de avond ontstond in het Vondelpark een groot feest waarbij zeker vijfhonderd mensen aanwezig waren. De meeste bezoekers verlieten het park toen rond 20.00 uur zonder dat de politie daadwerkelijk hoefde op te treden. Duizenden bezoekers Drie dagen later herhaalde zich dit, maar dan met duizenden bezoekers. In het park heerste een soort festivalsfeer. Omdat de coronamaatregelen wederom niet werden nageleefd, vroeg de gemeente de bezoekers eerder die middag een andere plek op te zoeken waar het minder druk was. Toen het verzoek werd genegeerd kwam de politie in actie en riep iedereen op het park te verlaten. Hoewel de meeste feestvierders het park toen ook daadwerkelijk verlieten, waren er ook een aantal die de confrontatie met de politie zochten. Daarbij werd onder meer met flessen gegooid. Twee van hen werden onder meer voor het gooien met een fles en voor belediging die dag aangehouden. Een omstander die gewond raakte, werd naar het ziekenhuis gebracht.

Toezicht Na het tweede feest besloot burgemeester Halsema na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie om meer toezicht te houden. Zo werden vanaf 25 februari de zij-ingangen gesloten en kwam er extra toezicht bij de twee hoofdingangen. In het uiterste geval kon het park geheel worden gesloten. Iets wat ook enkele keren gebeurde. Geen extra maatregelen Ondanks deze ervaringen zullen er de komende dagen volgens de woordvoerder van de gemeente geen extra maatregelen komen bovenop de al bestaande. Hoewel de druk op de openbare ruimte toeneemt, zal de aanpak vooralsnog op crowdcontrol-management gericht zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het publiek door sluiten van hekken gedwongen wordt een bepaalde route te lopen. Pas als er echt te veel mensen bij elkaar zijn, zal de politie ingrijpen.

Extra toezicht in Vondelpark en zij-ingangen gesloten Inter Visual Studio

Vondelpark weer dicht door drukte Inter Visual Studio / Sam de Joode

Gezondheidspsycholoog Gijs Coppens is niet verbaasd dat jongeren met deze temperaturen elkaar massaal opzoeken, zo zei hij eerder tegen AT5. "Voor jongeren is het een heel zwaar jaar geweest. Dat ze naar buiten willen met het mooie weer op komst is het alleen maar gezond." Dat het 'samenzijn' soms uit de hand loopt ziet Coppens niet als een structureel probleem. “Soms hebben mensen even zo’n uitspatting nodig. Dat moet je zien als een aanmoediging om tot een betere oplossing te komen”, aldus Coppens.

'Hou rekening met jongeren' Burgemeester Halsema riep het kabinet eerder dit jaar al op om meer rekening te houden met de psychische gezondheid van jongeren tijdens de coronacrisis. "Ik denk dat de komende maand wel de verplichting op ons als lokale overheid maar ook op de rijksoverheid ligt om jongeren helemaal vooraan te zetten. Want die vind ik tot nu toe telkens het kortste strootje trekken", zei ze begin februari in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. Andere steden Behalve in Amsterdam waren er de afgelopen periode ook in een aantal andere steden 'parkfeesten' gaande. Zo heeft de politie het Noorderplantsoen in Groningen vanwege de drukte moeten ontruimen. Ook het Spoorpark in Tilburg, waar honderden mensen naartoe waren gekomen om van het lekkere weer te genieten, werd vanwege de enorme drukte door de politie en de gemeente gesloten.