Bouw Woon Leef aflevering: Over Water

Nederland en het water zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben een lange geschiedenis waarin we altijd hebben geprobeerd het water in te polderen, te bedwingen en dus te zorgen dat het doet wat wij willen. Maar is dat, in een tijd van klimaatverandering waarin de zeespiegel stijgt, nog wel zo verstandig? Kunnen we niet beter het water omarmen?

In deze aflevering van Bouw Woon Leef over water neemt publicist en onderzoeksjournalist Tracy Metz ons mee in de houding van Nederlanders ten opzichte van het water en hoe deze na verloop van tijd is veranderd. Vroeger bestreden we het water vooral: de stad Almere is daarvan een voorbeeld. Die werd gebouwd in een droogmakerij, om de groei van Amsterdam op te vangen. Met gebiedsontwikkelaar Ivonne de Nood bespreken we hoe dat precies is gedaan.

Bewoonster Lilianne van Mourik woont in Almere mét uitzicht op het water, wat volgens haar ''echt een cadeautje is.'' Stedenbouwkundige Esther Reith vertelt over de aanleg van Strandeiland in het IJmeer en iets verderop spreken we met belegger Christian Schouten en bouwleider Anne Ippel over het Sluishuis. De realisatie van dit innovatieve staaltje bouwen in het water is momenteel in volle gang.