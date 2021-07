ID&T en staat onderzoeken praktische haalbaarheid van evenementen

Er moet zo snel mogelijk een waterdicht systeem komen voor Testen voor Toegang, dat is de conclusie van een gesprek dat festivalorganisator ID&T vandaag had met het kabinet. Ook moet er voor de sector zo snel mogelijk duidelijkheid komen onder welke voorwaarden evenementen weer door kunnen gaan.

Twee weken geleden maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet meer door kunnen gaan. Eendaagse festivals mogen een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

ID&T spande met veertig andere organisatoren van festivals en evenementen een kort geding aan tegen de overheid, maar besloot toch eerst in gesprek te gaan met het kabinet.

"Tijdens het gesprek hebben deskundigen die lid zijn van het OMT op persoonlijke titel nieuwe inzichten gegeven, met name over de nieuwe onzekerheid over de deltavariant. De inzichten van het OMT leiden mogelijk tot nieuwe maatregelen, waarbij testen in plaats van 40 uur voor aanvang maximaal 24 uur voor het einde van het evenement getest worden en daarnaast moeten ook gevaccineerden zich in alle gevallen laten testen voor de aanvang van een evenement", valt te lezen in een perbericht.

Perspectief

"We hebben afgesproken de praktische haalbaarheid te onderzoeken. Het is voor onze branche cruciaal om perspectief op de toekomst te krijgen, waarin wij op korte termijn op een veilige en verantwoorde manier evenementen kunnen organiseren en dit op de lange termijn ook zonder maatregelen kunnen doen", laat Rosanne Janmaat van ID&T weten.

Er komt in ieder geval voor 1 augustus duidelijkheid over de festivalzomer.