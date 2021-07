ID&T in gesprek met kabinet over de rest van de festivalzomer

Festivalorganisator ID&T gaat vandaag in gesprek met het kabinet. Dit om naar een oplossing te zoeken voor de op de planning staande festivals na 13 augustus. ID&T spande met veertig andere organisatoren van festivals en evenementen een kort geding aan tegen de overheid, maar besloot later dat voorlopig aan te houden.

Twee weken geleden maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet meer door kunnen gaan. Eendaagse festivals mogen een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Voor festivals na 13 augustus in de stad, zoals Amsterdams Verbond, Valtifest en Vunzige Deuntjes, is het nog onduidelijk wat de maatregelen zullen zijn en of de festivals door kunnen gaan.

De Jonge stelde voor om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Rosanne Janmaat van ID&T en een vertegenwoordiging van de Alliantie van Evenementenbouwers zijn in ieder geval aanwezig. Volgens Janmaat is het "een eerste stap" naar een oplossing.