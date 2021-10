Dit zijn de winnaars van de Omarmprijs 2021

In Podium Mozaïek is gisteravond de Omarmprijs 2021 uitgereikt. Deze prijs is overhandigd aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het bestrijden van armoede in de stad. De winnaar van de hoofdprijs is Stichting Carabic uit Zuidoost.

Vier winnaars ontvingen gisteren een prijs, in de categorieën Gelijke Kansen voor Kinderen, Iedereen doet mee, Iedereen Perspectief en de dit jaar nieuwe categorie Omarmprijs Jong. Stichting Carabic ontving de hoofdprijs van 5000 euro, de andere drie winnaars ontvangen elk 2500 euro om hun werkzaamheden mee voort te zetten. Wie gingen er allemaal met de prijzen vandoor?

Bekijk de gehele uitzending van de Omarmprijs 2021 hier terug.

AT5

Sonja Kookt voor Noord In de categorie Iedereen Perspectief ging de prijs naar Sonja Hendriksma met haar initiatief Sonja Kookt voor Noord. Sonja kookt voor haar buurtgenoten die het financieel wat minder hebben of weinig de deur uit komen en daardoor eenzaam zijn. Samen met flink wat helpende handjes worden die maaltijden bezorgd in heel Noord. Die eenzaamheid, dat is volgens Sonja waar het écht om gaat: ''Dat happie eten kan iedereen koken'', zegt ze. Het gaat de mensen die eten van haar krijgen vaak meer om het praatje met degene die het eten komt brengen. ''Sommige mensen kijken daar de hele week naar uit.''

AT5

El Mazouni Coaching & Sportbegeleiding El Mazouni Coaching & Sportbegeleiding pakt de prijs in de categorie Gelijke Kansen voor Kinderen. Oprichtster Saloua El Mazouni zet zich al jaren in voor kwetsbare meiden in Nieuw-West. Door middel van coaching, bijeenkomsten en voetbaltraining zorgt ze ervoor dat meiden in Nieuw-West zich niet eenzaam hoeven te voelen, aan een gezonde leefstijl kunnen werken en hun talenten kunnen ontwikkelen. En dat het er barst van het talent blijkt wel, wanneer we Dounia en haar zusje Dina volgen naar hun voetbaltraining. De zussen spelen al jaren in hetzelfde voetbalteam en dat is goed te zien. De meiden zijn namelijk feilloos op elkaar en de rest van het team ingespeeld.

AT5

Straatvisie De winnaar van de prijs in de nieuwe categorie Omarmprijs Jong is Don Bosco Straatvisie. Vrijwilligers van Don Bosco ondersteunen dak- en thuisloze jongeren bij het creëren van een netwerk. Deze vrijwilligers zijn vaak zelf ervaringsdeskundige: ''We hebben zelf ondervonden hoe moeilijk het is om informatie te vinden als je op straat komt te staan.'' Ook heeft Straatvisie een app gelanceerd waarop jongeren die dak- of thuisloos zijn praktische informatie kunnen vinden over waar ze bijvoorbeeld goedkoop kunnen slapen, douchen of eten. Daarnaast krijgen ze via de app informatie over waar ze terechtkunnen voor hulp bij schulden of een luisterend oor.

AT5

Stichting Carabic De hoofdprijs viel dit jaar in de categorie Iedereen doet mee, en gaat naar Stichting Carabic. Al jaren zet Carabic zich in voor buurtgenoten in Zuidoost die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo bezorgen ze gratis boodschappen bij buurtgenoot Jos. Jos is ontzettend blij met zijn 'reddende engel' Maureen, die regelmatig bij hem langskomt om eten te brengen. Daardoor zijn de twee zelfs goede vrienden van elkaar geworden! Volgens Maureen zijn er nog honderden andere Jossen die ook wel wat hulp kunnen gebruiken, dus de hoofdprijs is bij Carabic in goede handen.

AT5

Andere initiatieven Er zijn natuurlijk nog talloze andere initiatieven die gisteren helaas niet in de prijzen vielen, maar zich net zo goed inzetten om de armoede in de stad te bestrijden en gelijke kansen voor iedereen te creëren. In de afgelopen weken ging AT5 bij enkelen van hen langs. Zo brachten we onder andere een bezoek aan de Kids van Amsterdam Oost, waar kinderen uit de buurt hun talenten kunnen ontwikkelen.

AT5

Ook bezochten we Stichting de Boshalte, waar Stefanie Caton en haar team ervoor zorgen dat iedereen in de buurt die dat nodig heeft, een helpende hand wordt toegereikt. Zo zorgt ze ervoor dat Rob ondanks zijn krappe portemonnee altijd kan langskomen om de fiets te laten repareren waarmee hij zijn mantelzorgadressen afgaat.

AT5