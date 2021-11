Huren volgens het Friends-concept: ''Betaalbaar wonen op een A-locatie''

De vraag naar betaalbare woningen in Amsterdam is al jaren groot. Ook iets verderop in Almere zijn extra huizen hard nodig. In het Almeerse centrum wordt daarom wooncomplex HIGHnote gebouwd. Om huren betaalbaar te houden, kun je daar straks wonen volgens het 'Friends-concept'.

Volgens gebiedsontwikkelaar Nanet Schaap is dat dé manier om voor een redelijke prijs toch op een A-locatie te kunnen wonen: ''Je hebt wel je eigen slaapkamer en badkamer, maar deelt de keuken en woonkamer.'' Het gedeeltelijk samenwonen zorgt ook automatisch voor ontmoetingen met andere bewoners: ''Dat is belangrijk om bijvoorbeeld vereenzaming tegen te gaan.''

HIGHnote als community

HIGHnote moet een community worden: ''De bewoners vormen de kern van die community, maar voorbijgangers kunnen daar ook onderdeel van worden.'' Daarvoor komen in de plint van het gebouw onder andere werk- en studeerplekken en horeca.

Schaap verwacht dat met de extra woonruimte en de levendigheid in de buurt HIGHnote na de oplevering in 2023 een belangrijke rol gaat spelen in de verdere ontwikkeling van het Almeerse centrum: ''Deze kracht van innovatie en pionieren, dat is Almere bij uitstek. Als ze dat straks in 2050 nog steeds kunnen dan is en blijft dit een fantastische plek.''