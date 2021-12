Leraar en Amsterdammer van het jaar Kurano Bigiman blikt terug op 2021: "Het was overweldigend"

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Zorg voor de ziel' is de boodschap van Kurano Bigiman. De boodschap is een uitspraak van de Griekse filosoof Plato. "Want juist in deze tijd is het belangrijk om voor je ziel te zorgen".