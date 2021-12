Ajax waarschuwt voor oplichting met seizoenkaarten

Op websites zoals Marktplaats bieden mensen onder een fakenaam seizoenkaarten aan voor de tweede seizoenshelft of de nieuwe voetbaljaargang. Ze laten dan weten dat de kaarten door Ajax overgezet zullen worden op de naam van de nieuwe eigenaar en dat ook de betaling via de club verloopt. "Daardoor zien de advertenties er op het eerste oog betrouwbaar uit, maar het geschetste plaatje is complete onzin. Trap er dus niet in!", schrijft de SVA.

Na onderzoek is gebleken dat de namen van de aanbieders helemaal niet voorkomen in de administratie van Ajax en dat de aangeboden stoeltjes soms niet eens bestaan. Het is sowieso niet mogelijk om seizoenkaarten via Ajax op deze manier over te zetten op een andere naam.

De stoeltjes zijn gewild bij Ajax. Ajax heeft zo'n 42.000 seizoenkaarthouders. Daarnaast hebben zo'n 35.000 supporters zich ingeschreven voor de wachtlijst. De kans is klein dat die er ook een gaan krijgen volgend seizoen. De meeste fans besluiten hun seizoenkaart elk seizoen te houden. Zeker in tijden van succes.