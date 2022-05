Jongens willen regenboogvlag weghalen: "Wil niet dat er homo's wonen in mijn oude huis"

In West hebben twee jongens gisteren geprobeerd een regenboogvlag weg te grissen onder een raam, maar zij hadden niet gerekend op twee vrouwen die binnen op de bank zaten. Zij konden voorkomen dat de vlag werd vernield, maar schrokken enorm van de actie. Eentje riep dat hij niet wilde dat er homo's in zijn oude huis zouden wonen, aldus een van de vrouwen.

"Ik zag die vlag die daar hangt zo langzaam uit het zicht verdwijnen", zegt Marie-Lotte die bij haar vriendin Nydia thuis aan het werk was. "What the fuck", riep Nydia uit, die naar het raam rende. Eén van de jongens stond op een scooter, Nydia woont op 1 hoog, om bij de vlag te kunnen.

Nydia: "Toen zei een van hen: 'Dit is mijn oude huis en ik wil niet dat er homo's wonen'. Toen zei ik: 'Deal with it' en toen zeiden zij: 'We regelen het wel'. Ze hebben slecht geslapen van het voorval, maar de twee Amsterdammers zijn vooral heel erg boos. Marie-Lotte: "Toen het een beetje begon te bezinken toen dacht ik wel: dit is echt naar om dit zo mee te maken. Dat mensen het niet eens zijn met wie je bent."

De twee jongens gingen er vandoor op hun scooter en vandaag heeft Nydia aangifte gedaan bij de politie. De vlag, die er hing sinds een eerder incident van brandstichting bij een flat in Bos en Lommer, blijft hangen.

Marie-Lotte: "Het is niet oké. Er is haat en dat moet stoppen. Ik zou graag iedereen willen oproepen wél zo'n vlag op te hangen, gewoon straten vol als signaal. Dit pikken wij niet." Ze hebben aangifte gedaan.