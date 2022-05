Gaat het vandaag dan wél gebeuren? Zo kan Ajax tegen Heerenveen de 36e landstitel pakken

Ajax had zondag ook al de schaal voor het grijpen, maar wist toen niet van AZ te winnen. Een late kopgoal van Edson Alvarez voorkwam op het nippertje dat Ajax in Alkmaar verloor: 2-2. Omdat PSV, dat tweede staat, tegen Feyenoord ook met 2-2 gelijkspeelde, blijft het verschil tussen de twee clubs vier punten. Als Ajax vanavond van Heerenveen wint, is dat gat voldoende om zeker te zijn van het kampioenschap.

Andere scenario's

Dat is het niet als ook deze wedstrijd in een gelijkspel eindigt. Wanneer PSV, dat vanavond tegen NEC speelt, dan wel drie punten pakt, wordt het kampioenschap pas op de laatste speeldag beslist.

Wint PSV niet, dan is het kampioenschap officieus binnen. Zelfs als Ajax van sc Heerenveen zou verliezen. Het verschil tussen de twee clubs zou dan slinken tot drie punten. PSV zou in dat geval kans maken om op de laatste speeldag evenveel punten te hebben. Maar omdat Ajax een veel beter doelsaldo heeft dan PSV (+74 om +42), zou dat waarschijnlijk niet voldoende zijn voor de eerste plek.

De kans dat er deze week een kampioenschap in Amsterdam gevierd kan worden, is dus aanzienlijk. Een officiele huldiging in de binnenstad, zoals in 2019 het geval was, is wél uitgesloten. Maandag liet de gemeente weten dat zo'n huldiging niet door kan gaan, omdat er te weinig personeel is om het in goede banen te leiden.

Teleurstelling

De teleurstelling bij sommige fans bleek groot te zijn. Zo liet Burgemeester Halsema weten bedolven te worden onder bedreigingen. "Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen, hou je in!", schreef ze op Instagram.

Ajax-directeur Edwin van der Sar was op zijn beurt weer teleurgesteld over het gedrag van de supporters. "Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af." Liet hij weten aan het ANP (via nu.nl). "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos."

Huldiging of niet, verwacht wordt dat veel Ajax-fans bij eventueel kampioenschap naar de binnenstad zullen komen. "We gaan er een feestje van maken", vertelde een Ajax-fan gisteren aan AT5. "En daarbuiten ook hoor. We gaan massaal naar het Museumplein toe. Daar is het veel gezelliger dan in die koude Arena."

Lukoki

De week van het naderende kampioenschap heeft voor Ajax wel een zwart randje gekregen door het plotselinge overlijden van Jody Lukoki. De in Amsterdam opgegroeide Congolees, die bij Ajax drie kampioenschappen meemaakte, was pas 29 jaar oud. Ajax heeft laten weten om voorafgaand aan de wedstrijd 1 minuut stilte te houden ter herdenking van Lukoki. Ook zal er door Ajacieden met rouwbanden gespeeld worden.