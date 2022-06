Topdrukte bij eethuisje na uitmuntende recensie: "De rij stond tot bij de roltrap"

Sinds een 9,5 afgelopen zaterdag in een recensie in Het Parool loopt het storm bij De Hapjeshoek. Het Surinaamse eethuisje is een beetje verborgen in het metrostation Waterlooplein, maar daar is niets meer van te merken en er staan zelfs rijen. "Sinds het stukje in de krant zijn we zaterdag gelijk gaan kijken, nu zijn we er alweer."