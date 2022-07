Halsema over opheffen coronaterrassen: "Er moet een zorgvuldiger belangenafweging plaatsvinden"

Volgens burgemeester Halsema kunnen de coronaterrassen niet zomaar verlengd worden omdat er nu een zorgvuldigere belangenafweging moet plaatsvinden dan tijdens corona. Er is toen weinig rekening gehouden met de belangen van fietsers, voetgangers en buurtbewoners, aldus Halsema vrijdagavond in het Gesprek met de Burgemeester op AT5.

En dat komt toch enigszins als een verrassing omdat in het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66 dit te lezen stond: 'We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten'.

"Die uitbreiding van de coronaterrassen was echt in heel andere omstandigheden"

Halsema snapt de verwarring, maar benadrukt dat er al vier keer is verlengd en dat die verlenging niet keer op keer op die manier door kon gaan. "Daarom heb ik het ook nu al bekend willen maken, ook in overleg met de coalitie. Die uitbreiding van de coronaterrassen was echt in heel andere omstandigheden waarbij geen goede belangenafweging is gemaakt. Nu willen we wel degelijk kijken welke uitgebreide terrassen er kunnen zijn, want net als de coalitie vind ik ook dat buurten zo levendig mogelijk moeten zijn, maar er moet wel een zorgvuldigere belangenafweging plaatsvinden met de omwonenden, met fietsers, dan tijdens de coronatijd."

De deur voor grotere terrassen zit dan ook niet helemaal dicht. "Ondernemers kunnen het aanvragen, en dat kunnen ze in de winterperiode doen, alleen wij moeten dat nu zorgvuldiger beoordelen dan is gedaan in de coronaperiode"

Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: