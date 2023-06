Klachten over darkstores nemen flink af na sluiting problematische vestigingen

Het aantal meldingen van overlast dat bij de gemeente binnenkomt over darkstores is sinds de sluiting van de meest problematische vestigingen flink gekelderd. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. De VVD en flitsbezorger Getir vragen zich af of de verbanning van de darkstores uit woon- en werkgebieden dan wel echt nodig is.

In 2022 zijn er 797 overlastmeldingen over specifieke darkstores in de stad. In totaal waren er dat jaar 1316 meldingen, maar bij ruim 500 meldingen is niet precies duidelijk om welke darkstore het gaat. Van de bijna achthonderd klachten die vorig jaar binnenkwamen en waar de gemeente wél de precieze vestiging van weet, komen er 651 van darkstores die inmiddels door de gemeente zijn gesloten. Het gaat om de darkstores van Getir op de Da Costakade (251) en de Rijnstraat (9). Die van Zapp op het Zeeburgerpad (171), de Fagelstraat (22) en de Daniël Stalpertstraat (7). De Vestigingen van Flink op de Nassaukade (43) en het Van Limburg Stirumplein (41). En de darkstore van Gorillas op het Gerard Douplein (107).

Eerste vier maanden In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen er nog 120 meldingen binnen. En 76 daarvan waren nog van de Getir-vestiging aan de Da Costakade en 26 van de Getir-vestiging aan de Eerste Jacob van Campenstraat, die ook van de rechter de deuren moet sluiten. Van die 120 klachten zijn er maar vijftien over darkstores die nu nog open zijn. Wel stelt wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) dat het 'te verwachten is' dat een groot aantal van die meldingen ook over een specifieke locatie gaat. "Omdat flitsbezorging veelal overlast veroorzaakt rondom darkstores." Het kan echter ook gaan om parkeren van de voertuigen tijdens het bezorgen of het gedrag op de weg.

Is de verbanning dan nog wel nodig? Van Dantzig wil de darkstores het liefst verplaatsen naar de rand van de stad, wat betekent dat de flitsbezorgers moeten uitwijken naar plekken die voor distributiecentra bestemd zijn. Maar nu het grote aantal overlastmeldingen terug lijkt gedrongen en de meest overlastgevende vestigingen zijn gesloten, vragen flitsbezorger Getir en ook de VVD zich af of de verbanning van de vestigingen uit de woon- en werkgebieden nu nog steeds nodig is. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad begrijpt dat het college overlast wil voorkomen, maar noemt het beleid nu 'puur ideologisch'. "Het blijk dat de overige darkstores nauwelijks overlast veroorzaken, maar toch moet flitsbezorging uit de stad verdwijnen", reageert raadslid Myron von Gerhardt tegenover AT5. "Het is puur het pesten van deze bedrijven. Qua overlast is er namelijk geen reden om een flitsbezorger zoveel harder aan te pakken dan bijvoorbeeld een pizzabezorger." De VVD is bang dat Amsterdam straks een stad wordt waar niets meer ondernomen kan worden. Ook Getir roept de gemeente op om het beleid te veranderen. "De cijfers van de gemeente laten zien dat onze stores goed in de stad passen en geen overlast veroorzaken. Dat betekent dat de belangrijkste reden voor het bestemmingsplan er niet meer is. Gemeente herzie het bestemmingsplan en zorg ervoor dat één op de drie Amsterdammers gebruik kan blijven maken van onze service", zo laat de flitsbezorger weten aan AT5.