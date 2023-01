Flitsbezorgers verdwijnen langzaam uit de binnenstad: "De urgentie is er een beetje vanaf"

In coronatijd kwamen ze voor de meeste mensen als geroepen: flitsbezorgservices Gorillas, Getir, Flink en Zapp, die je boodschappen binnen tien minuten thuisbezorgden terwijl je zelf in eenzame isolatie zat. Maar de rol van flitsbezorging is in twee jaar tijd snel veranderd.

“Ik heb niet het gevoel dat het nog heel erg speelt ofzo”, zegt een HvA-studente desgevraagd. Ook andere studenten vertellen niet of nauwelijks meer bij flitsbezorgers te bestellen, of alleen wanneer ze “heel brak” zijn.

Korte bezorgtijden beloven de bedrijven allang niet meer. Bovendien zijn de prijzen gestegen de openingstijden beperkt – geen nachtelijke ’s nachts meer voor de hongerige Amsterdammer dus. Uit recente cijfers van ING blijkt dat het aantal bestellingen in Nederland het afgelopen jaar met ruim veertig procent daalde . De vraag rijst of er nog wel een toekomst voor de flitsbezorging in Amsterdam is.

De flitsbezorgers startten daarop een charmeoffensief: van kunstwedstrijden om de afgeplakte ramen op te leuken tot een gezamenlijke gedragscode om de band met de buurt te verbeteren. Het lijkt weinig op te leveren. Buurtbewoners vertellen aan AT5 dat het nog steeds een “teringzooi is met die jongens” en dat wonen naast een darkstore “de hel op aarde” is.

Snel na de komst van de eerste darkstores in de stad – nog maar twee jaar geleden – kwamen de eerste klachten van omwonenden. Onder andere in De Pijp en in West klaagden bewoners over het lawaai en de af- en aanrijdende bezorgers. De gemeente kon op dat moment niet meer doen dan handhaven, maar zocht ondertussen naar een duurzamer oplossing voor de aanhoudende overlast. Toenmalig wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) stelde in januari 2021 een voorbereidingsbesluit in, waarmee zij de vestiging van nieuwe darkstores in de stad voor een jaar kon verbieden.

Gesloten darkstores

Een winkel van Zapp in de Fagelstraat is de eerste die op last van de gemeente moet sluiten omdat die niet in het bestemmingsplan zou passen. Zapp stapt naar de rechter, die de gemeente in het gelijk stelt. In De Pijp worden drie winkels van Gorillas, Zapp en Getir gesloten, die al langere tijd voor overlast zorgen.

Inmiddels zijn er van de 32 darkstores nog 27 open. Tegen 6 winkels onderneemt de gemeente momenteel nog stappen, onder andere tegen Flink op het Van Limburg Stirumplein. Die winkel had afgelopen vrijdag dicht moeten zijn, maar besloot open te blijven. De gemeente heeft inmiddels een besluit last onder dwangsom verstuurd. Ook voor een aantal darkstores dat tot mini-supermarkt is omgebouwd dreigt sluiting.