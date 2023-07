Gorillas krijgt eerste darkstore-vergunning van de gemeente voor pand aan Zeeburgerpad

De afgelopen jaren probeerde de gemeente ze vooral te weren, maar flitsbezorger Gorillas heeft sinds deze week een vergunning voor hun darkstore aan het Zeeburgerpad in Oost. Het is voor het eerst sinds de invoering van een bestemmingsplan dat speciaal voor flitsbezorgers is ontworpen.

De vergunning volgt op een periode waarin er vooral darkstores verdwenen. De flitsbezorgers, die het liefst midden in een woonwijk zitten omdat ze op die manier zo snel mogelijk hun bestellingen kunnen leveren, zorgden de afgelopen jaren op veel plekken in de stad voor overlast.

Volgens de gemeente vielen deze darkstores bovendien onder het bestemmingsplan voor distributiecentra, wat ze ongeschikt zou maken voor winkelpanden. De flitsbezorgers vonden dat onterecht en brachten ertegenin dat ze als winkel beoordeeld moesten worden.

In maart stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor een speciaal bestemmingsplan voor flitsbezorgers. Darkstores die in een pand willen dat niet bestemd is voor distributiecentra, moeten eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente.

'Minder overlast'

Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege (Oost) noemt het 'een nieuwe fase'. "In de beginfase hebben darkstores voor behoorlijk wat ophef en overlast gezorgd. Daarom is het van belang dat we dit we dit nu goed doen en aanpakken."

Ook deze Darkstore van Gorillas zorgde in het verleden voor overlast, maar volgens Vroege is dat de laatste jaren verminderd. "Daarom hebben wij onder een aantal voorwaarden deze vergunning kunnen vergeven."

Het stadsdeel heeft wel een paar voorwaarden aan de darkstore verbonden. Zo mag het parkeren en het bevoorraden van de fietsen alleen in het pand gebeuren. Ook moet de darkstore hier een uur eerder dicht dan andere vestigingen.

"Wij zijn blij met het feit dat we worden beloond voor alle goede stappen die er zijn gezet bij onze city store aan het Zeeburgerpad" zegt een woordvoerder van Getir, het moederbedrijf van Gorillas, in een statement. "Als Getir hebben wij samen met bewoners hard gewerkt om de situatie te verbeteren en overlast te voorkomen. Er zijn nu geen klachten meer zoals blijkt uit het recente overzicht van de gemeente Amsterdam. Het verkrijgen van een vergunning is daarmee een goed voorbeeld voor de rest van onze vestigingen in de stad."